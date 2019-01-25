توقيف #مستشار_ترامب السابق #روجر_ستون

الخليج - أ ف ب

أوقفت السلطات الأميركية الجمعة روجر ستون مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق غير الرسمي في إطار التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في انتخابات 2016، وفق ما أفاد مكتب المدعي الخاص روبرت مولر.

وتم توجيه سبعة اتهامات لستون تشمل عرقلة اجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود، بحسب ما أفاد مكتب مولر الذي يقود التحقيق.

وقال فريق المدعي الخاص إن ستون (66 عاماً) أوقف في وقت مبكر صباح الجمعة في فورت لودردايل في فلوريدا “بعد توجيه الاتهام إليه من قبل هيئة محلفين فدرالية كبرى في 24 يناير 2019”.

ومن المقرر أن يمثل ستون أمام محكمة في فلوريدا الساعة 11,00 الجمعة (16,00 ت غ)، وفق ما أكد المتحدث باسم مولر.

والخطوة هي الأولى التي يقوم بها مولر منذ سبعة أشهر في إطار التحقيق بقضية التدخل الروسي، وبمسألة ما إذا كان عرقل ترامب ومقربون منه العدالة.

ووصل عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى منزل ستون في فورت لودردايل في فلوريدا في وقت مبكر الجمعة لتوقيفه، وفق ما نقلت شبكة “سي إن إن”.

ودقّ أحد العناصر على الباب قائلاً “مكتب التحقيقات الفدرالي. افتح الباب”، وفق “سي إن إن”.

ووفق وثيقة قضائية، فإن “ستون كان حتى عام 2015″ عضواً في فريق حملة ترامب الانتخابية، و”حافظ على تواصل دوري مع حملة ترامب ودعمها علناً حتى انتخابات 2016”.

ومنذ بدء مولر تحقيقاته، تم توجيه الاتهام إلى العديد من الأشخاص، من بينهم مقربون من ترامب.