شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من ولي العهد.. الشاب «مغاوي» يغادر المملكة لتلقي العلاج في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - الرياض:

غادر الشاب عبدالرحمن عادل مغاوي مريض الشلل الرباعي، المملكة متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج؛ وذلك بناء على توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعلاجه في أفضل المستشفيات العالمية.

ونُقل مغاوي من مستشفى عسير أمس الأول الأربعاء؛ وذلك لأول مرة منذ 7 سنوات قضاها على السرير الأبيض بالمستشفى، تمكن خلالها من دراسة المرحلتين المتوسطة والثانوية بامتياز، وأظهرت صور متداولة لحظة خروج مغاوي من المستشفى وأثناء وجوده داخل طائر الإخلاء الطبي.

وقال مغاوي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “في لحظات يكون فيها الكلام على اللسان من فرط المشاعر المحتجزة في الفؤاد والمختلطة في نفس الوقت كلها تتسابق لتخرج أولاً، وهذا ما يحدث لي حالياً، اليوم سيكون آخر يوم لي في مستشفى عسير حيث ستبدأ غداً رحلتي العلاجية خارج المملكة، هي بداية جديدة ومشرقة لكنها نهاية لأيام جميلة”.

وأضاف: “تطوى في هذا اليوم صفحة كانت هي الأجمل في حياتي، بل إنها زبدتها حملت في تفاصيلها ما يعجز اللسان عن وصفه من قصص وأحداث وأشخاص ولدتهم لي الحياة، أحمد الله أن جعلني أمر بهذه التجربة كي يدخلوا حياتي وينوروها ويكونوا فيها زهوراً متفتحة تبعث شذاها في أدق تفاصيل حياتي”.

الجدير بالذكر، أن الشاب عبدالرحمن مغاوي كان قد تعرَّض لحادث مروري في عام 2012 ألحق به إصابة في الحبل الشوكي تسببت له بشلل رباعي، وظل منذ ذلك الوقت منوماً بالعناية المركزة.