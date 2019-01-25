موازنة تاريخية تنهي أكبر خلاف بين بغداد وأربيل

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كردستان العراق يعد أكبر المستفيدين من الموازنة الجديدة، خاصة أنها شملت إعادة حصة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، ولم يحصل عليها في 2018، وشملت صرف رواتب الموظفين والبيشمركة

في الوقت الذي لم يكتمل فيه تشكيل الحكومة في العراق، خرجت أكبر موازنة في تاريخ هذا البلد إلى النور، بعد إقرارها اليوم الخميس، من قبل مجلس النواب، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 112 مليار دولار. وصوت النواب على موازنة هذا العام، في ظل مساع للتصويت على تسمية باقي الوزراء الجدد في حكومة عادل عبد المهدي، التي لم تكتمل مقاعدها رغم إعلان تشكيلها منذ ثلاثة أشهر، والموازنة التي صوّت عليها البرلمان خلال الجلسة التي انعقدت مساء أمس، وامتدت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم لم تكن فريدة في حجمها غير المسبوق، بل أيضًا حملت الكثير لإقليم كردستان العراق.

الرابح الأكبر يعد إقليم كردستان العراق أكبر المستفيدين من تلك الموازنة، خصوصًا أنها شملت إعادة حصة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، التي كانت تقدر بين 12.7 و17% منها، ولم يحصل عليها في موازنة عام 2018 ردًا على الاستفتاء، الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن باقي مناطق العراق. وستتولى الحكومة

الرابح الأكبر يعد إقليم كردستان العراق أكبر المستفيدين من تلك الموازنة، خصوصًا أنها شملت إعادة حصة الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، التي كانت تقدر بين 12.7 و17% منها، ولم يحصل عليها في موازنة عام 2018 ردًا على الاستفتاء، الذي أجراه الإقليم في أكتوبر 2017، بهدف الاستقلال عن باقي مناطق العراق. وستتولى الحكومة المركزية للمرة الأولى دفع رواتب جميع الموظفين الأكراد خلال عام 2019، بمن في ذلك مقاتلو قوات البشمركة الكردية، في حال قيام أو عدم قيام الإقليم بتصدير حصته المقررة بـ250 ألف برميل/ يوميًا، عبر شركة سومر "مؤسسة تابعة لوزارة النفط في الحكومة المركزية، مسؤولة عن تصدير نفط البلاد"، وهو الأمر الذي كان موضع خلاف حاد لسنوات طويلة بين بغداد وأربيل حول تمويل البيشمركة، حسب "الفرنسية". «كردستان العراق» على موعد مع أول برلمان بعد انهيار حلم الانفصال

وكانت حكومة حيدر العبادي السابقة تشترط أن تدفع بغداد رواتب موظفي الحكومة المحلية في كردستان العراق، في حال أوقف الإقليم بيع النفط في شكل مستقل، وكان العبادي يلمح إلى إمكان إحياء اتفاق لتقاسم النفط والإيرادات، وهو ما يعني أن يقدم الأكراد النفط مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم. خلافًا لما جرت العادة في كل عام عند إقرار الموازنة، لم تقدم القوى السياسية الكردية أي اعتراض على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، نظرا لأنها تعتبر الرابح الأكبر من تلك الموازنة، فيما صعدت كتل شيعية، من سقف اعتراضاتها على فقرات في القانون قالت إنها لم تنصف المحافظات الوسطى والجنوبية، الغنية بالنفط. موازنة أحزاب موازنة أحزاب النائب العراقي فائق الشيخ، علّق على تلك الموازنة، قائلا "إن ما تم التصويت عليه موازنة أحزاب وكتل، وليست موازنة شعب محطم، وبلد مدمر". شبح «داعش» يطارد العراق مجددًا في ذكرى الانتصار عليه وكتب النائب الشيخ علي في حسابه على تويتر، "موازنة ما يطلبه المستمعون، الموازنة التي نصوت عليها في هذه اللحظة بمجلس النواب والساعة تقارب منتصف الليل، لهي موازنة طلبات أحزاب وكتل وليست موازنة شعب محطم وبلد مدمر مدين" ، وفقا لـ"أخبار العراق". كما رأى النائب عن كتلة الحكمة علي البديري أن إقليم كردستان "حصل على أكثر من حقوقه" في الموازنة المالية لعام 2019، مشيرًا إلى أن حصة الإقليم من الموازنة بعد الإضافات التي وضعت سواء بدفع رواتب الموظفين أو تخصيصات البيشمركة بلغت أكثر من 20%. وقال البديري لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك غبنًا حصل لبعض المحافظات بالموازنة وظلمًا لعوائل الشهداء والمضحين في وقت أن محافظات أخرى ومنها إقليم كردستان حصلت على أكثر من حقوقها". مضيفا أن "أبناء محافظات الوسط والجنوب كُتب عليهم أن يكونوا دائما هم المضحون بأموالهم وثرواتهم وأرواحهم والبقية يعيشون على خيراتهم دون إنصاف أو عدالة". إيرادات الموازنة قدرت بـ88 مليار دولار على أساس سعر بيع لبرميل النفط الواحد بـ56 دولارا وبواقع تصدير 3.88 مليون برميل يوميا، من ضمنها ربع مليون برميل مصدرة من إقليم كردستان. وبلغ حجم العجز في الموازنة العامة 19.2 مليار دولار تغطى من الاقتراض الخارجي والداخلي، والفائض في حال ارتفعت أسعار النفط. «قوات الناتو».. انتهاك لسيادة العراق أم حماية لها؟



معارضون للموازنة رأوا أنه تم تخصيص أموال بعشرات المليارات إلى عناوين ترفيه ليست ضرورية، بينما تم إهمال شريحة الشهداء والجرحى الذين صنعوا النصر وحفظوا الوطن والعملية السياسية من الانهيار.

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