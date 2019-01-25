إصابة فلسطينيين بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي برام الله

أعلنت مصادر طبية إصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اندلعت في قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية، عقب قمع المصلين في القرية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت المصلين خلال أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة شرق قرية المغير، المحاطة بالمستوطنات والمناطق العسكرية المغلقة.

وكان أهالي القرية قد أقاموا صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بقطع الاشجار وتخريب المزروعات، وما أن انتهت الصلاة، حتى أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام نحو عشرات المصلين، ما أوقع إصابات بالاختناق في صفوفهم، فاندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي القرية وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة نحو الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات.

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