كتب- عاصم الأنصاري:
أطلقت شركة أمازون الأمريكية تكنولوجيا جديدة، في خدمات توصيل شحناتها للمنازل.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، ستقوم "أمازون" بالاستعانة بروبوت آلي، يعمل بـ 6 عجلات، ومزود بجهاز ملاحة (جي بي إس)، وهو في حجم "مبرد صغير".
وسيكون الروبوت "الدليفري"، الذي يحمل "أمازون سكاوت"، متوافر في مناطق محددة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصريًا لأعضاء خدمة "أمازون برايم".
وذكرت "أمازون" أن الروبوت سيكون موجودًا في البداية في مقاطعة سنوهوميش، الواقعة في الشمال مباشرة من مقر شركتها الرئيس في سياتل بواشنطن.
وأشارت إلى أن عمليات تسليم الروبوت "الدليفري" ستكون متاحة خلال ساعات النهار فقط، بين الاثنين والجمعة.
وسيكون مصاحبًا لكل روبوت خلال مشوار التسليم، موظف من شركة "أمازون"، لضمان حمايته من المشاة أو الحيوانات الأليفة.
وأكد شون سكوت، نائب رئيس شركة "أمازون سكاوت"، في البيان، أن الروبوت "سكاوت" سيكون جزءًا من عدد متزايد من حلول التسليم لـ"عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت".
ولم تكشف شركة "أمازون" عن متى سيتم توفيرها للروبوتات "الدليفري" لعملائها على نطاق أوسع.
كانت هذه تفاصيل خبر "أمازون" تطلق روبوت "دليفري" لتوصيل شحناتها للمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.