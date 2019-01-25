"أمازون" تطلق روبوت "دليفري" لتوصيل شحناتها للمنازل

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كتب- عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة أمازون الأمريكية تكنولوجيا جديدة، في خدمات توصيل شحناتها للمنازل.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، ستقوم "أمازون" بالاستعانة بروبوت آلي، يعمل بـ 6 عجلات، ومزود بجهاز ملاحة (جي بي إس)، وهو في حجم "مبرد صغير".

وسيكون الروبوت "الدليفري"، الذي يحمل "أمازون سكاوت"، متوافر في مناطق محددة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصريًا لأعضاء خدمة "أمازون برايم".

وذكرت "أمازون" أن الروبوت سيكون موجودًا في البداية في مقاطعة سنوهوميش، الواقعة في الشمال مباشرة من مقر شركتها الرئيس في سياتل بواشنطن.

وأشارت إلى أن عمليات تسليم الروبوت "الدليفري" ستكون متاحة خلال ساعات النهار فقط، بين الاثنين والجمعة.

وسيكون مصاحبًا لكل روبوت خلال مشوار التسليم، موظف من شركة "أمازون"، لضمان حمايته من المشاة أو الحيوانات الأليفة.

وأكد شون سكوت، نائب رئيس شركة "أمازون سكاوت"، في البيان، أن الروبوت "سكاوت" سيكون جزءًا من عدد متزايد من حلول التسليم لـ"عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت".

ولم تكشف شركة "أمازون" عن متى سيتم توفيرها للروبوتات "الدليفري" لعملائها على نطاق أوسع.