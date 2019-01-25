مقتل 5 وإصابة 11 عنصرا من الجيش اليمنى فى انفجار لغم بمحافظة البيضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل خمسة عناصر وأصيب ستة آخرون من قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حواران بمحافظة البيضاء. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله، إن خمسة جنود قتلوا وأصيب 6 آخرون في انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بمنطقة حواران، أثناء محاولة الجنود إسعاف جرحى مدنيين انفجر بهم لغم آخر في نفس المنطقة.

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