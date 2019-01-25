إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرق رام الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر طبية إصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التى اندلعت فى قرية المغير شرق رام الله وسط الضفة الغربية، عقب قمع المصلين فى القرية. وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال هاجمت المصلين خلال أداء صلاة الجمعة فى الأراضى المهددة بالمصادرة شرق قرية المغير، المحاطة بالمستوطنات والمناطق العسكرية المغلقة. وكان أهالى القرية قد أقاموا صلاة الجمعة على الأراضى المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، والتى تتعرض لاعتداءات المستوطنين بقطع الاشجار وتخريب المزروعات، وما أن انتهت الصلاة، حتى أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام نحو عشرات المصلين، ما أوقع إصابات بالاختناق فى صفوفهم، فاندلعت مواجهات عنيفة بين أهالى القرية وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط بكثافة نحو الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات.

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