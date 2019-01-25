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قدمت صحيفة "السياسة" الكويتية، أمس الخميس، اعتذارا لحرم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية نشرها صورة، عرّفت بطريق الخطأ على أنها للأميرة سارة بنت مشهور، في أول ظهور علني لها.
© REUTERS /
فيما تبين أن الصورة التي تداولتها مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ترجع إلى الناشطة السعودية في مجال المرأة، هالة كاظم، التي غردت، متوجهة بالشكر لجمعية النهضة السعودية، التي كرمتها خلال الفعالية المذكورة".
وكانت هالة كاظم قد نشرت تغريده لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، معربة فيها عن شكرها وتقديرها للأميرة سارة.
يشار إلى أن صحيفة "السياسة" الكويتية قد نشرت الاعتذار تحت عنوان "توضيح… واعتذار من حرم ولي العهد السعودي"، على صدر صفحتها الأولى، مؤكدة تقدير دور حرم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سمو الأميرة سارة بنت مشهور، ودعمها اللامحدود للمرأة العربية والسعودية على وجه الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر في سابقة من نوعها... "السياسة" تعتذر من حرم ولي العهد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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