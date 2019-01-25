في سابقة من نوعها... "السياسة" تعتذر من حرم ولي العهد السعودي

قدمت صحيفة "السياسة" الكويتية، أمس الخميس، اعتذارا لحرم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية نشرها صورة، عرّفت بطريق الخطأ على أنها للأميرة سارة بنت مشهور، في أول ظهور علني لها.

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وكانت الصحيفة الكويتية قد نشرت تحت عنوان (أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي)، صورة تم التعليق عليها بطريق الخطأ، بأنها للأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول ظهور علني لها، وذلك ضمن فعاليات حدث (المشراق 2) الذي أقيم تحت رعايتها في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

فيما تبين أن الصورة التي تداولتها مواقع إلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ترجع إلى الناشطة السعودية في مجال المرأة، هالة كاظم، التي غردت، متوجهة بالشكر لجمعية النهضة السعودية، التي كرمتها خلال الفعالية المذكورة".

وكانت هالة كاظم قد نشرت تغريده لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، معربة فيها عن شكرها وتقديرها للأميرة سارة.

يشار إلى أن صحيفة "السياسة" الكويتية قد نشرت الاعتذار تحت عنوان "توضيح… واعتذار من حرم ولي العهد السعودي"، على صدر صفحتها الأولى، مؤكدة تقدير دور حرم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سمو الأميرة سارة بنت مشهور، ودعمها اللامحدود للمرأة العربية والسعودية على وجه الخصوص.