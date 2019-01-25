إصابة 6 فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيب 6 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن مواجهات اندلعت في بلدات المغير بمحافظة رام الله (وسط)، وكفر قدوم غربي نابلس (شمال)، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

بدورهم، رشق المتظاهرون القوات بالحجارة وأحرقوا إطارات مطاطية.

وأشار المراسل إلى أن المواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة منددة بالاستيطان.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، للأناضول، إنها نقلت مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص الحي، وقدمت العلاج ميدانيا لأربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في بلدة المغير.

بدوره، قال مراد اشتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم، إن الجيش الإسرائيلي هاجم المسيرة الأسبوعية مستخدما الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، تمت معالجتهم ميدانيا.

وتنظم كل جمعة مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألفا في مستوطنات الضفة والقدس الشرقية، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.