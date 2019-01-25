أردوغان: إنشاء منطقة آمنة في شمال #سوريا خلال أشهر

صحيفة الخليج الالكترونية توقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا في غضون بضعة أشهر. وقال أردوغان إن تركيا هي القوة الوحيدة التي تستطيع إقامة منطقة آمنة، مشيرا إلى أن إقامة المجتمع الدولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد. وتابع “اتفاق 1998 مع سوريا (اتفاق أضنة) يسمح لتركيا بدخول أراضيها عندما تواجه تهديدات”. وأكد أردوغان أن تركيا يجب أن تكون لها السيطرة “على الأرض” وليست مستعدة لاقتراحات أخرى.

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