شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر تصادم سيارتين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون نتيجة تصادم سيارتين أمس الخميس على طريق العقير عند كوبري الجشة بالأحساء.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بـ”صحة الأحساء” عبد الرحمن السدراني، إنه فور ورود بلاغ بالحادِث ظُهر أمس توجهت عدة فرق إسعاف من الهلال الأحمر إلى الموقع، حيث تبين حدوث 5 وفيات، و6 إصابات 4 منها حرجة.
وأبان أنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين، إذ تم نقل الحالات الأربع الحرجة إلى مستشفى الملك فهد، والمصابين الآخرين إلى مستشفى الجفر.
وأضاف أنه تم إيداع المتوفين بثلاجة الموتى، فيما تولت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق في أسباب وملابسات الحادِث.
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