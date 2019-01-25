شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة تقودها فتاة عمرها 15 عاماً بالباحة يؤدي لإصابتها وصديقتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصيبت فتاتان بإصابات متوسطة نتيجة انقلاب سيارة كانت تقودها إحداهما في أحد الطرق بالباحة، مساء أمس الخميس.

وقالت مصادر إن الفتاة التي كانت تقود السيارة تبلغ من العمر 15 عاماً، وكانت معها صديقتها لحظة وقوع الحـادث، الذي لم تُعرف أسبابه حتى الآن.

وأبانت أن الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف باشرت الحـادث حيث تم نقل الفتاتين إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتلقي العلاج اللازم.