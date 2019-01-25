المرصد السوري: القتال ضد داعش في مراحله الأخيرة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض اليوم الجمعة، أن الحرب ضد تنظيم داعش في سوريا تصل مراحلها الأخيرة.

وقال ريدور شليل، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، وهو فصيل تابع لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) إن “الحرب ضد داعش في مراحلها الأخيرة، وفي كل ساعة يتكبد المزيد من الخسائر الفادحة”.

ويضطلع أكراد سوريا بدور رئيسي في قتال المتطرفين السنة في سورية التي تمزقها الحرب.

وكانت قوات “قسد” وهي جماعة متمردة بقيادة كردية تدعمها الولايات المتحدة قد سيطرت على معظم الأراضي السورية التي كان يسيطر عليها داعش سابقا، بما في ذلك مدينة الرقة، العاصمة السابقة لداعش.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له “إن المقاتلين الأكراد يخوضون قتالا الآن ضد مقاتلي داعش، الذين رفضوا الاستسلام.

وأضاف عبد الرحمن “إنها المرحلة الأخيرة من المعركة التي يتم تنفيذها ضد داعش في منطقة شرق الفرات، حيث أن (وجود) داعش يقتصر على منطقة صغيرة للغاية”.

وذكرت مصادر كردية أن مقاتلي داعش المتبقين حاولوا شن هجوم مضاد على قوات “سورية الديمقراطية” الليلة الماضية، لكن محاولتهم فشلت وقُتل عدد من الجهاديين.

من جانبه، قال المرصد إن حوالي 34 مسلحا من داعش قُتلوا في الهجوم الفاشل.

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