دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إنشاء أول محطة هيدروجين سعودية للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية مع إير برودكتس، لإنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني، ويُتوقع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثاني لعام 2019م.

وتعد المحطة التي سيتم إنشاؤها في مركز التقنية الجديد التابع لشركة إير برودكتس في مجمع العلوم بوادي الظهران للتقنية؛ خطوةً أولى لإثبات كفاءة أنظمة خلايا الوقود الهيدروجيني المنتج من النفط الخام في المملكة.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تقدّم شركة إير برودكتس المعرفة التقنية والخبرة بمجال الهيدروجين، فيما توفر أرامكو الخبرة الصناعية والمرافق وقدراتها في البحوث والتطوير، بجانب أن الشريكين سيؤسسان أسطولًا تجريبيًّا من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني؛ حيث سيتم تزويدها بالهيدروجين المضغوط العالي النقاء في المحطة الجديدة.

وسيتم إدخال تقنية «سمارت فويل» لتعبئة الهيدروجين والمملوكة لشركة إير برودكتس، في المحطة الجديدة لتزويد الأسطول التجريبي بخلايا الهيدروجين المضغوط، كما ستقدّم البيانات التي سيتم جمعها خلال الفترة التجريبية من هذا المشروع؛ معلومات قيّمة لتقييم التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية الناشئة للنقل في المملكة.

وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو المهندس أحمد الخويطر؛ إن خلايا الوقود الهيدروجيني توفر وسيلة فعالة للسيارات الكهربائية؛ حيث يسهل التزود بالوقود في غضون 5 دقائق مع سلاسة القيادة لمسافات طويلة، مضيفًا أن استعمال الهيدروجين المشتق من النفط الخام أو الغاز لتشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود؛ يمثل فرصة سانحة لتوسيع استخدام النفط الخام في النقل النظيف.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في إير برودكتس الدكتور سمير سرحان، إن شركته تتشرف بالعمل مع أرامكو في مشروع آخر لتأسيس وتطوير نظام مستدام لتزويد الأسطول التجريبي بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات في المملكة، مضيفًا أن «هذا المشروع يوضح بشكل أكبر التزامنا برؤية المملكة 2030».

وسيتم إنشاء محطة التزوّد بالوقود الهيدروجيني، في مركز التقنية ذي المعايير العالمية الخاص بشركة إير برودكتس، في مجمع العلوم بوادي الظهران للتقنية، كما ستوفر تويوتا موتور كوربوريشن سيارات تويوتا ميراي التي تعمل بخلايا الوقود؛ وذلك لإجراء الاختبارات في المرحلة التجريبية.

وبدأت تويوتا موتور كوربوريشن، الاستثمار في الهيدروجين منذ أكثر من 20 عامًا؛ إذ أطلقت لأول مرة وبكميات كبيرة في عام 2014م سيارات ميراي، وهي أولى سياراتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وتتميّز سيارة ميراي بأنها تعمل بغاز الهيدروجين المضغوط ولا تصدر أيّ انبعاثات منها سوى الماء. وتعمل هذه السيارة من خلال خلايا الوقود التي تنتج الكهرباء عبر المزج بين الأكسجين المستخلص من الهواء والهيدروجين من خزان الوقود. وتؤكّد شركة تويوتا أن تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية يمكن أن توفر حلًّا مستدامًا دون أي انبعاثات؛ وذلك عبر مجموعة واسعة من أنواع المركبات.

وتعمل شركة إير برودكتس العالمية -وهي شركة رائدة في مجال الغازات الصناعية- منذ أكثر من 75 عامًا، وتنتج الغازات الصناعية وما يرتبط بها من معدات للعديد من الصناعات، بما فيها صناعة التكرير والكيميائيات، والمعادن، والإلكترونيات، والتصنيع، والأغذية والمشروبات، كما تُعدُّ أكبر مورد في العالم لتقنيات ومعدات معالجة الغاز الطبيعي المسال.

وحققت الشركة خلال السنة المالية 2018م مبيعات بلغت 8.9 مليار دولار من أعمالها المنتشرة في 50 دولة، وتبلغ قيمتها السوقية حاليًّا نحو 35 مليار دولار. ويوجد بها حاليًّا نحو 16000 موظف.