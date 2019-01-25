أطلقت منصة نون مجموعة من المنتجات الجديدة على المتجر الإماراتي ضمن علامة تجارية خاصة بها باسم east by noon، وتحتوي هذه العلامة على نحو 90 منتج جديد ستوفرها إلى المستهلكين في الإمارات على أن تتوسع رقعة العمل في باقي المناطق.
وتقول المنصة أن المستهلكين سيتمكنون من الحصول على مجموعة جديدة من المنتجات بأسعار مختلفة وتنافسية على المنصة، حيث ستحتوي مجموعة المنتجات على وصلات UBS، بطاريات احتياطية للهواتف، بجانب مناشف قطنية، حلل طبخ من الغرانيت، وملابس رجالية، وغيرها.
وتعقيبًا على هذا الإطلاق، صرحت نون لمجلة Arabian Business أنها عقدت اتفاقيات مع مصنعين ومزودين موثوقين لتقديم هذه المنتجات وتقديمها للمستهلكين، وهذه المنتجات تأتي بتصميم بسيط وكلاسيكي جذاب للمستهلكين في المنطقة.
التدوينة نون تطلق علامتها الخاصة من المنتجات وتبدأها بنحو 90 منتج ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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