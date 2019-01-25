دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: هواوى HUAWEI Mate 20 X .. الهاتف الفائق لهواة مشاهدة الفيديو‎!

أأنت أحد عشاق مسلسلات الحركة والإثارة الذين لا يكادون يطيقون انتظار بث أحدث حلقة من برامجهم المفضلة ليشاهدوها مباشرة في وقت بثها؟ إن كنت منهم، فأنت على الأرجح في جدال مستمر مع جدول مواعيدك حين تعمل على تغييره لتجد الوقت الكافي كي تشاهدها قبل غيرك متجنباً من يفسد عليك حبكتها، وتراك دائماً متشوقاً لمشاهدتها في أي مكان وزمان.

HUAWEI Mate 20 X يتضمن جميع المزايا التي توفر تجربة مشاهدة ممتعة alqiyady 1 HUAWEI Mate 20 X يتضمن جميع المزايا التي توفر تجربة مشاهدة ممتعة

HUAWEI Mate 20 X يتضمن جميع المزايا التي توفر تجربة مشاهدة ممتعة

يمتاز الجهاز HUAWEI Mate 20 X بشاشة واسعة يبلغ مقاسها 7.2 بوصة alqiyady 1 يمتاز الجهاز HUAWEI Mate 20 X بشاشة واسعة يبلغ مقاسها 7.2 بوصة

يمتاز الجهاز HUAWEI Mate 20 X بشاشة واسعة يبلغ مقاسها 7.2 بوصة

وهي أكبر الشاشات على الإطلاق في هواتف هواوي alqiyady 1 وهي أكبر الشاشات على الإطلاق في هواتف هواوي

وهي أكبر الشاشات على الإطلاق في هواتف هواوي

3 كاميرات وفلاش في هاتف هواوي الجديد HUAWEI Mate 20 X alqiyady 1 3 كاميرات وفلاش في هاتف هواوي الجديد HUAWEI Mate 20 X

3 كاميرات وفلاش في هاتف هواوي الجديد HUAWEI Mate 20 X

الهاتف HUAWEI Mate 20 X الواحة التي تمنحك المتعة القصوى alqiyady 1 الهاتف HUAWEI Mate 20 X الواحة التي تمنحك المتعة القصوى

الهاتف HUAWEI Mate 20 X الواحة التي تمنحك المتعة القصوى

ويمنحك متابعة خرافية للمحتوى المرئي والترفيهي alqiyady 1 ويمنحك متابعة خرافية للمحتوى المرئي والترفيهي

ويمنحك متابعة خرافية للمحتوى المرئي والترفيهي

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هواوي تفتتح أول متجر لها في السعودية alqiyady 1 هواوي تفتتح أول متجر لها في السعودية

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أو لعلك تكون أحد الذين يلجؤون إلى «العلاج بالوسائط الإعلامية،» وهي العبارة التي تصف من يتجهون إلى مقاومة ضغوطات الحياة وإحباطاتها بعد يوم طويل من العمل، بالاحتفال بمشاهدة مسلسل ممتع أو أفلام مشوقة أو يضحكون على مقاطع الكوميديا أو يتابعون حتى برامج الطبخ واصنع أشياءك بنفسك والأخبار وغير ذلك من المحتوى المرئي ليروحوا عن أنفسهم. والواقع أن هذا العلاج بالوسائط الإعلامية يتطلب عادة تخصيص ساعات لا يقطعها شيء وإنفاقها في وقت نوعي بينك وبين المحتوى الذي تعشق مشاهدته.

هواوي تطلق هاتفًا جديدًا بسعر رخيص.. هذه هي مواصفاته alqiyady 1 هواوي تطلق هاتفًا جديدًا بسعر رخيص.. هذه هي مواصفاته

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شهدنا في الأعوام الأخيرة نمو خدمات الفيديو عند الطلب، والبث المباشر عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي المتمحورة حول الفيديو، مثل يوتيوب، فأصبح الوصول إلى المحتوى المرئي المفضل لدينا سهلاً جداً لا يتطلب إلا بضع نقرات بالإصبع. وحررنا هذا من الجلوس مع بقية العائلة أمام جهاز تلفاز واحد في وقت واحد وعلى قناة واحدة، وخاصة حينما أصبحت إمكانية مشاهدة كل ذلك متاحة على هواتفنا الذكية المتوفرة باستمرار بين أيدينا أينما حللنا وارتحلنا. والحقيقة أن معظم مشاهدي تلك الوسائط الإعلامية أصبحوا يفضلون مشاهدتها على الهواتف الذكية بدلاً من أجهزة التلفاز والحواسيب المكتبية، وأصبح الهاتف الذكي جهازهم الأساسي لمشاهدة المحتوى. لكن هل يناسب كل هاتف ذكي في السوق اليوم هذا الأسلوب المتنامي لدى الأجيال الشابة لمشاهدة الفيديو؟ بالطبع لا!

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التقليعة الجديدة: المشاهدة الشرهة

كانت مشاهدة الفيديو في الماضي -أيام أشرطة وأقراص الدي في دي- تقتصر على متابعة حلقات متتابعة من ستار تريك وستار وورز وفريندز، أما اليوم وبعد الزيادة الهائلة في المحتوى المرئي المتنوع المتاح للمشاهدة عبر الإنترنت، أصبح في متناول يديك وصفات علاجية فعالة بالوسائط في أي زمان ومكان حتى وأنت تتنقل. ولهذا شهد العالم في الآونة الأخيرة موجة من «المشاهدة الشرهة» والتي تعني مشاهدة حلقات متعددة من مسلسل أو برنامج تلفازي في تتابع سريع دون توقف.

هواوي تطلق هاتفها الجديد Honor View 20 بمواصفات رائعة alqiyady 1 هواوي تطلق هاتفها الجديد Honor View 20 بمواصفات رائعة

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ووفقًا لأرقام شركة تحليل البيانات جلوبال ويب إندكس، يملك 92.2% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات هاتفاً ذكياً، ويستخدمها 67% منهم للوصول إلى الإنترنت، وتليها في الترتيب على هذا الصعيد الحواسيب النقالة والحواسيب المكتبية. ووجدت الشركة أنه في الشهر الماضي وحده اعتمد 91.1% من المستخدمين على الإنترنت لمشاهدة المحتوى الفيديوي ومواقع مشاركة الفيديو. وتؤكد هذه الأرقام تنامي استخدام الهواتف الذكية لتكون هي التيار السائد، ويبرز هنا توجه آخر للمستهلكين هو التمتع بأفضل تجربة استخدام لها، ولهذا نجدهم يطلبون اليوم أجهزة وواجهات استخدام جديدة تمكنهم من الوصول إلى المحتوى الذي يفضلونه بأعلى مستوى من السهولة واليسر والسلاسة.

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كيف التقيت بهاتفي الذكي

واعتماداً على جميع المعطيات التي ذكرناها آنفاً وإدراكاً لتوجهات المستهلكين ومنظورهم للهواتف الذكية، درست هواوي المواصفات المطلوبة في هواتفها الذكية وصممتها كي تلبي احتياجات الجمهور اليوم الذي يشاهد المحتوى المرئي بكثافة. وهكذا قدمت الجهاز HUAWEI Mate 20 X الذي يتضمن جميع المزايا التي توفر تجربة مشاهدة ممتعة، فهو هاتف ذكي يسعى إلى إرضائك بمجموعة واسعة من التحسينات على الشاشة والصوت والملمس وجميع التفاصيل الصغيرة الأخرى التي تتدخل حينما تريد مشاهدة الفيديو. ولهذا يبدو الهاتف HUAWEI Mate 20 X الواحة التي تمنحك المتعة القصوى من متابعة المحتوى المرئي والترفيهي:

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شاشة عريضة جداً

يمتاز الجهاز HUAWEI Mate 20 X بشاشة واسعة يبلغ مقاسها 7.2 بوصة -وهي أكبر الشاشات على الإطلاق في هواتف هواوي- والهدف من ذلك تقديم تجربة أرحب وأسرع وأقوى وأكثر جاذبية، تستقطب المستخدمين الذين يبحثون عن حجم شاشة يرضي عشقهم للمواد الترفيهية. وهي تتمتاز أيضاً بإدارة ذكية للسطوع تعمل تلقائياً على تحسين سطوعها في حالات المشاهدة المختلفة.

التقط أجمل الصور مع كاميرا Honor 8X المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي alqiyady 1 التقط أجمل الصور مع كاميرا Honor 8X المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

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تعتمد هذه الشاشة على تقنية أوليد، وصممت لتقدم للمستخدم تجربة غامرة فعلاً تتيح لعشاق الألعاب أو هواة الأفلام الغوص في عالمهم الخاص دون منغصات. وتدعم الشاشة تقنية HDR10 للمستخدمين الذين يشاهدون المحتوى بهذه الصيغة، كي توفر مستوى سطوع أعلى ونطاقاً ديناميكياً للألوان أوسع ووضوحاً أعلى وتفاصيل أدق في المناطق المظللة بالإضافة إلى ألوان أغنى.

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يد واحدة للتحكم

على الرغم من سعة شاشة الجهاز HUAWEI Mate 20 X ورحابتها، راعت هواوي في تصميمها سهولة الإمساك به لتقدم تناغماً رائعاً بين الشكل الأنيق والاستخدام العملي والدقة العالية، وتتيح إمكانية التحكم به بيد واحدة بسهولة فائقة.المزيد:

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