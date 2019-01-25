شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى لبنانى: الوضع الاقتصادى الصعب لا يتحمل المماطلة فى تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر عضو مجلس النواب اللبناني هادي أبوالحسن عن كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) أن أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، لا تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، وإنما تكمن في القرار الجدي لتشكيل الحكومة "والذي لم ينضج حتى الآن".

وأكد النائب أبوالحسن- في حديث اليوم لإذاعة (صوت لبنان)- أن لبنان أمام وضع اقتصادي ومالي ونقدي صعب لا يتحمل أي مماطلة أو تسويف في ملف تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن إعادة طرح موضوع توزيع الحقائب الوزارية بين القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومي، والمطالبة بتخلي الحزب التقدمي الاشتراكي عن وزارة الصناعة، لم يعد أمرا مفيدا، مضيفا "كفانا عقدا جديدة أمام تشكيل الحكومة، والحزب التقدمي الاشتراكي سبق وقدم التنازلات وذهب إلى الحد الأقصى في التضحية من أجل حل عقدة التمثيل الدرزي بالحكومة".

وتابع: "الواقع يدل على أن الجمود هو سيد الموقف، وعلى كل القوى السياسية أن يكون لديها النية لكسر الطوق عن الحكومة".

وكُلف سعد الحريري في 24 مايو من العام الماضي بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين حول الحصص الوزارية وحجم ونوعية الحقائب، تعرقل الانتهاء من التأليف الحكومي، حيث تتبقى أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي (حلفاء حزب الله) فضلا عن رغبة بعض القوى السياسية الفاعلة - خلال الفترة الأخيرة - في إجراء عملية تبادل للحقائب الوزارية التي تتضمنها الحصص الوزارية لكل منها.