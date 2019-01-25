شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى "عز شبابه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يظهر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء وحاكم مدينة دبي، بالجلباب الأبيض الذى يظهر هوية دولة الإمارات العربية فى الكثير من المحافل الدولية.

وفى صورة نادرة لحاكم مدينة دبى الإماراتية، نشرتها إحدى الصفحات المهتمة بالشأن الإماراتى ظهر الشيخ محمد بن راشد، وهو فى فترة الشباب مرتدياً البدلة والكرافتة.



الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وشارك حاكم دبى مؤخراً فى افتتاح حزمة من المشاريع التطويرية والخدمية والبيئية فى منطقة "حتا "، حيث ظهر فيه بملابس رياضية على غير العادة ايضاً.

وأكد حاكم دبى فى مشاركته الأخيرة فى افتتاح منطقة "حتا"، أن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين يعد من أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على توفيرها، بما يستدعيه ذلك من استحداث مشاريع وحلول مبتكرة تعين على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، مع مراعاة أسس الاستدامة، توازياً مع الاهتمام بنوعية الخدمات والمميزات المقدمة للمواطن، وكذلك المقيم، والزائر، بتطبيق أرقى المواصفات القياسية العالمية لتكون دولة الإمارات دائماً النموذج الرائد للتنمية القائمة على سعادة الناس، وراحتهم.