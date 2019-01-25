أردوغان: اتفاق 1998 مع سوريا يسمح لتركيا بدخول أراضيها عندما تواجه تهديدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن اتفاق 1998 مع سوريا يسمح لتركيا بدخول أراضيها عندما تواجه تهديدات. وأضاف أن إقامة تحالف دولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد.

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