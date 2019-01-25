القوات العراقية تزيل آثار "داعش" من أكبر بحيرات البلاد (صورة)

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وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا ً:

"وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة، من العثور على وكر للإرهابيين في قرية عبيد الأسود بجزيرة بحيرة الثرثار" شمال الأنبار، وغربي تكريت مركز صلاح الدين، شمالي بغداد".

وكشف رسول عن محتويات الوكر، إذ وجدت القوات 3 أحزمة ناسفة، و4 عبوات لاصقة، وعبوتين ناسفتين، و4 مفاتيح تفجير، و18 سبحة تفجير، ومسطرتي تفجير و24 بطارية، وتجهيزات عسكرية مختلفة.

وأكمل الناطق بإسم الإعلام الأمني العراقي، كما عثرت القوات على "واير كوركتس" للتفجير بطول 30 مترا وحقيبة عسكرية، منوها إلى أنه الأجهزة الأمنية تعاملت مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها.

ويقع منخفض الثرثار في العراق، شمال غرب صلاح الدين وشمال الانبار، ويعتبر من أكبر منخفضات الطبيعية في البلاد.

وحررت القوات العراقية، في جزيرة الثرثار من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في بدايات عام 2016.

© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تزيل أثار "داعش" من أكبر بحيرات البلاد

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول لعام 2017، بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

ويعلن مركز الإعلام الأمني، بصفة يومية، نتائج عمليات نوعية تنفذها الأجهزة الأمنية العراقية في محافظات نينوى، وديالى، وكركوك، وصلاح الدين، والأنبار، في التفتيش، وملاحقة فلول وبقايا "داعش" الإرهابي، وتدمير أوكاره ومخلفاته.