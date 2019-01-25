بماذا تحدث رئيس الاستخبارات السعودي السابق عن أوباما

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وذكر الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق بالولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما أعاد المنطقة عشرين عاماً إلى الوراء، بسبب سياساته في منطقة الشرق الأوسط.
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وكشف الأمير السعودي، بندر بن سلطان، رئيس استخبارات بلاده السابق، عن سبب توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، في آخر أيام حكم الرئيس أوباما، موضحا أنه كان "يعد بشيء ويفعل العكس"، وكان يتحدث عن تحجيم دور إيران في المنطقة، وفي الوقت نفسه، كان يتفاوض معها سراً ما جعل السعوديين يفقدون الثقة بحكومة أوباما.
وفي السياق ذاته، أوضح بن سلطانن الذي شغل منصب السفير السعودي في الولايات المتحدة سابقا، أنه التقى "صدفة" بالجنرال الإيراني المعروف، قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، أثناء زيارته إلى طهران، للقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني الحالي، علي لاريجاني، في العام 2017.
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