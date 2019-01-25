بوتين يقتل أحلام أردوغان في منبج ويدعو لوحدة سوريا

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المسألة الوحيدة التي باتت تؤرق أنقرة في الملف السوري هي تصاعد نفوذ أكراد سوريا وهو ما قد ينعكس على الأوضاع الداخلية التركية حيث يعاني الأكراد من التهميش والاضطهاد

يبدو أن الحوار الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حول المنطقة الآمنة في شمال سوريا، لم يخرج بموقف تجاه أحلام أردوغان في البلد العربي، خصوصا بعد أن رفض بوتين إقامة منظة عازلة في شمال سوريا، معتبرا أن الحوار بين حكومة الرئيس بشار الأسد والأكراد جوهري، لا سيما في ظل الانسحاب الأمريكي، ورفض موسكو الخطوة التركية بشأن منع إقامة حكم ذاتي للأكراد في الشمال، معللا ذلك بأن الحوار سيسهم في تعزيز استقرار منطقة تخضع حاليًا لسيطرة الأكراد.

ورغم حفاوة الاستقبال بالتعاون المشترك بين روسيا وتركيا، إلا أن بوتين رفض بشكل قاطع التطرق إلى المشروع العثماني في شمال سوريا، في الوقت الذي اتفق الطرفان على تنسيق عملياتهما الميدانية. الموقف الروسي من الأكراد عامة، والنظام السوري خاصة بشأن استعادة الجيش السوري السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة، دفع

ورغم حفاوة الاستقبال بالتعاون المشترك بين روسيا وتركيا، إلا أن بوتين رفض بشكل قاطع التطرق إلى المشروع العثماني في شمال سوريا، في الوقت الذي اتفق الطرفان على تنسيق عملياتهما الميدانية. الموقف الروسي من الأكراد عامة، والنظام السوري خاصة بشأن استعادة الجيش السوري السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة، دفع أردوغان، إلى التأكيد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحبت بفكرة إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا لمنع إقامة حكم ذاتي للأكراد حماية للأمن القومي التركي، بحسب الإماراتية. إلا أن الرئيس فلاديمير بوتين، عاد ليعلن ترحيبه مجددا بالحوار بين دمشق والممثلين عن الأكراد، معتبرا أن هذا الحوار يصب في مصلحة المصالحة الوطنية ومصلحة سوريا والدول المجاورة".

اقرأ أيضًا: أردوغان: تعاون روسيا وتركيا أساس لاستقرار سوريا وأكد بوتين، أن الأتراك يتبنون كل الجهود لتنفيذ اتفاق إدلب، لكن للأسف لا تزال هناك مشاكل كثيرة، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين حول تنسيق العمل في الفترة المقبلة وقيام وزيري الدفاع في البلدين بمشاورات إضافية لتبني إجراءات إضافية. وأشار إلى أن مسألة تشكيل لجنة مناقشة الدستور مهمة للغاية، وستسجل النتائج التي توصلنا إليها في مكافحة الإرهاب في سوريا، لأن كافة المسائل يمكن حلها في الأمد البعيد بالوسائل الدبلوماسية. ولفت إلى ضرورة أن تكون الدستورية مقبولة لكل المجموعات العرقية في سورية، وأن يشعر الجميع أنهم ممثلون فيها في إطار الجمهورية العربية السورية. من ناحية أخرى، أفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن شمال سوريا يجب أن ينتقل إلى سيطرة النظام السوري، وفقا لـ"روسيا اليوم".

اقرأ أيضًا: مقتل 8 أكراد وإصابة جنديين أمريكيين في تفجير بسوريا وأضاف لافروف "الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية"، موضحا "نرحب ونؤيد الاتصالات التي بدأت الآن بين ممثلين عن الأكراد والسلطات السورية كي يتمكنوا من العودة إلى حياتهم تحت حكومة واحدة دون تدخل خارجي". من هذا المنطلق، أعلن الكرميلن، تنظيم قمة ثلاثية مع تركيا وإيران بداية هذا العام كجزء من عملية أستانا للسلام التي أطلقتها الدول الثلاث عام 2017، خصوصا عقب دخول القوات السورية إلى مدينة منبج الرئيسية في الشمال للمرة الأولى منذ ست سنوات. وصرح يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية "حتى الآن لم يتم تحديد موعد، لكن بعد إجراء مشاورات مع أردوغان، سنبدأ التحضيرات للقمة الثلاثية، رغم فشل قمة سبتمبر السابقة، وتدهورت العلاقات بين روسيا وتركيا إلى أدنى مستوى لها.

اقرأ أيضًا: لماذا ترفض تركيا وجود قوات للأسد في منبج؟ وفي ضوء التصريحات الروسية، رجح مراقبون أن بوتين أوضح لأردوغان موقفه الرافض لإقامة منطقة آمنة بإدارة تركية، لافتين إلى أن روسيا لا ترغب في المزيد من خلط الأوراق في سوريا، وإنما تسعى لأن تتمكن السلطة السورية من بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، بحسب "إرم نيوز". واستبعد المراقبون قبول موسكو بإقامة منطقة آمنة وفق التصور التركي، لا سيما في ضوء الأجندات والأولويات المتباينة للبلدين حيال سوريا، مشيرين إلى أن موسكو تسعى إلى إنهاء دور الجماعات المتطرفة وخصوصًا "جبهة النصرة" التي تسيطر على مساحات واسعة في إدلب، والتوصل لحل سياسي شامل. واعتبروا أن المسألة الوحيدة التي باتت تؤرق أنقرة في الملف السوري هي تصاعد نفوذ أكراد سوريا، وهو ما قد ينعكس على الأوضاع الداخلية التركية، حيث يعاني الأكراد من التهميش والاضطهاد، بحسب الوكالة الإماراتية.

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