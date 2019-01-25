الان تتابع أم كلثوم تحيي ليلة من “شتاء طنطورة” بالعلا عبر “الهولوجرام” #يوم_الجمعه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تطل كوكب الشرق أم كلثوم، على جمهور مهرجان شتاء طنطورة الثقافي بالعلا، وتحديدا على خشبة مسرح المرايا، اليوم، بحفل كامل عبر تقنية “الهولوجرام” أو ما يُعرف بـ”التصوير التجسيمي”.

وتؤدي أم كلثوم 4 أغنيات من اهم ما قدمت للجمهور العربي، وهي “أنت عمري”، “ألف ليلة”، “سيرة الحب”، “لسه فاكر”، بصورة حية ثلاثية الأبعاد، تصاحبها على المسرح أوركسترا صوت مصر، فتعود “الست” لتطرب مسامع الجمهور مجددا عبر تجربة عابرة للزمن.

وروج مهرجان شتاء طنطورة لحفل كوكب الشرق المنتظر بتدوينة عبر “تويتر” كتب فيها: “تنقل صوت أم كلثوم برشاقة بين ألحان زكريا أحمد ذات التطريب الكلاسيكي، إلى ألحان رياض السنباطي ذات الطابع التأملي والتعبيري، مرورًا بألحان عبد الوهاب المتميزة بالحداثة، وألحان محمد الموجي الأنيقة، وحتى ألحان بليغ حمدي بطابعها السهل الممتنع”.