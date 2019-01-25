الأرصاد| شبورة صباحية وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة العالقة نهارًا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ22 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 11 درجة، بينما تصل الكبرى في مدينة سانت كاترين 17 والصغرى 5 درجات.

ونشرت الهيئة بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية، وبعض المدن العربية والعالمية، وجاءت كما يلي: © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press