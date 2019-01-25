شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 إرهابيين وتفجير مخبأين لداعش بمحافظة صلاح الدين العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، مقتل 3 إرهابيين وتفجير مخبأين تابعين لتنظيم "داعش" فى محافظة صلاح الدين.

وقالت الشرطة فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، إن الفرقة الاولى اللواء الرابع ضمن قوات محافظة صلاح الدين وبجهد استخباري، علمت بوجود وكر لعناصر "داعش" الإرهابي، وأثناء مداهمة الوكر تم رصد (3) إرهابيين يهربون باتجاه الوادى تم قتلهم من قبل طيران الجيش.



وأضافت، أنه تم العثور على وكرين و٢ عبوة ناسفة، مبينةً أنه تم حرق الأوكار وتفجير العبوات من قبل الجهد الهندسي.

فى سياق متصل،أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم عن ضبط نفق لتنظيم داعش الإرهابى بطول 3 كم فى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.مشيرة إلى أن داعش كانت تستخدم النفق للتنقل والتخفي، وأن المفارز الهندسية التابعة للفرقة قامت بتدمير النفق وردمه.