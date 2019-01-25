فيديو.. محمد بن زايد يقدم واجب العزاء فى وفاة عبد الله بن كردوس العامرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، واجب العزاء إلى سالم عبد الله بن كردوس العامرى وإخوانه في وفاة والدهم، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء فى مدينة العين، حيث تواجد كل من محمد سالم بن كردوس العامرى عضو المجلس الوطني الاتحادى وحمد سالم بن كردوس العامرى مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.

محمد بن زايد فى العزاء وأعرب بن زايد، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما قدم واجب العزاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين ومحمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبى.

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