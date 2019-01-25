شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على وكر للإرهابيين فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين يحوى عشرات الأعتدة فى محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول، فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت القوات الأمنية فى قيادة عمليات الجزيرة من العثور على وكر للإرهابيين فى قرية عبيد الأسود بجزيرة بحيرة الثرثار".

وأضاف البيان، أن الوكر احتوى على ٣ أحزمة ناسفة و٤ عبوات لاصقة وعبوتين ناسفتين، و٢٤ بطارية وتجهيزات عسكرية مختلفة، مؤكدا أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها.