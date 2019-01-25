رئيس الاستخبارات السعودية السابق يعلن تفاصيل زيارته لإيران ولقائه قاسم سليماني

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وأجرت صحيفة "إندبندنت" في نسختها العربية، أمس الخميس، حوارا مطولا مع الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي السابق بالولايات المتحدة، جاء فيه أنه التقى "صدفة" بالجنرال الإيراني المعروف، قاسم سليماني أثناء زيارته إلى طهران، للقاء رئيس مجلس الشورى الإيراني الحالي، علي لاريجاني.
© REUTERS / RONEN ZVULUN
وفي السياق نفسه، وصف بند بن سلطان، شاه إيران السابق، محمد رضا بهلوي، بـ"العدو العاقل"، قائلا: "إنه كان أفضل من صديق جاهل، رغم عدم وجود صداقة بيننا، في إشارة إلى نظام إيران الحالي والقضايا التي نشبت منذ مجيء الخميني".
ويشار إلى أن الأمير بندر زار طهران للاجتماع بعلي لاريجاني، أوائل عام 2017.
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