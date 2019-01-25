المقاطي رئيساً لمركز القضيمة بمنطقة مكة المكرمة

الخليج - خالد الهديبي أصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية قرارا” يقتضي بتعيين الأستاذ /عبدالله غازي المقاطي رئيسا” لمركز القضيمة وترقيته للمرتبة الثامنة وذلك بناءً ” على ما تم رفعه من قبل صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل وحيث يعتبر الاستاذ عبدالله من الكفاءات المتميزة والطموحه في خدمة دينة ووطنة ومليكة ومن المجتهدين في تطوير وتنمية المراكز التي تولاها . وقدّم “المقاطي” شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، واعداً ببذل الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن .

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