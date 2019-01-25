شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يوجه بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع وزراء متهمين بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع وزراء عراقيين متورطين فى أعمال إرهابية وقضايا فساد.

ونقلت قناة (العراقية) الإخبارية عن مصدر نيابى عراقى - لم تمسه - القول إن عبدالمهدى وجه بتشكيل فريق يضم قضاة ومحققين بالتعاون مع هيئة النزاهة، ليجرى تحقيقا مع بعض الوزراء المتهمين بالتورط فى أعمال إرهابية وفساد، مضيفا أن قوى نيابية وبدعم رئاسة البرلمان تتحرك لإقالة الوزراء المتهمين بالإرهاب والانتماء لحزب البعث المحظور، مبينا أن رئيس الوزراء العراقى على علم بذلك.

وكان نواب وقوى سياسية قد أعلنت - فى مناسبات عدة - وجود وزراء فى حكومة عبدالمهدى متورطين بعمليات إرهابية، فضلا عن وزراء متهمين بملفات فساد مالي.