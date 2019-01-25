شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل خلية إرهابية فى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الاستخبارات العسكرية العراقية، فى اعتقال خلية إرهابية فى محافظة نينوى كانت على تواصل مع إرهابيى (داعش) فى بلدة (هجين) السورية.
ونقلت قناة (العراقية) الإخبارية اليوم /الجمعة/ عن مصدر استخباراتى عراقى القول أن "اقتتالا داخليا حدث مؤخرا بين عناصر تنظيم داعش الإرهابى من العراقيين والأوزبكستانيين فى منطقة هجين السورية"، مضيفا أن الانقسامات الداخلية تتفاقم فى التنظيم الإرهابي.
وأضاف أن "معلومات الاستخبارات العسكرية العراقية تؤكد أن عناصر داعش من العراقيين يريدون إبعاد الأوزبكستانيين من التنظيم الإرهابى وأن الاتهامات بالتخوين والتهرب من المعركة بدأت تظهر فيما بينهم.
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