شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تحث بريطانيا على التوصل لأرضية مشتركة مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا إلى السعى للتوصل لتفاهمات مشتركة والنظر إلى الصورة الأوسع، فى مناشدة مستترة لأهل السياسة فى بلادها لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبى والتى صدمت المستثمرين والحلفاء على حد سواء.

وتواجه بريطانيا مع استمرار العد التنازلى لموعد انسحابها رسميا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس آذار أكبر أزمة سياسية فى نصف قرن فى ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذى انضمت إليه عام 1973، أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.

ولم تذكر الملكة البالغة من العمر 92 عاما الخروج من الاتحاد الأوروبى صراحة فى خطاب ألقته أمام معهد المرأة فى نورفوك لكنها قالت إن كل جيل يواجه "تحديات وفرصا جديدة".

وتابعت قائلة "بينما نحن نبحث عن إجابات جديدة فى العصر الحديث.. أفضل أنا عن نفسى الطرق المجربة والمختبرة مثل التحدث بشكل طيب عن بعضنا البعض واحترام اختلاف وجهات النظر والالتقاء للتوصل لأرضية مشتركة وعدم إغفال النظر للصورة الأشمل فى أى وقت من الأوقات".

وفسرت تلك التصريحات على أنها إشارة مستترة للعاملين بالسياسة فى بريطانيا. وحملت صدر التايمز عنوان "الملكة تقول للسياسيين المتنازعين: انهوا خلاف الخروج من الاتحاد الأوروبي"، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الملكة توجه دون شك رسالة بتلك التصريحات.

ويتعين على الملكة باعتبارها رأس الدولة البقاء على الحياد فيما يتعلق برأيها العلنى فى القضايا السياسية كما أنه ليس لها الحق فى التصويت، وإن كانت قبل استفتاء أجرى فى 2014 على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة قد وجهت مناشدة مصاغة بدقة للاسكتلنديين بالتفكير مليا فى مستقبلهم.