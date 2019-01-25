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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي عزز من قواته العسكرية بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وبلاده، تحسبا لخروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في "مسيرات العودة"، وذلك بعد ساعات من رفض حركة حماس لقبول الدفعة الثالثة من المساعدات المادية القطرية.
مسيرات العودة
© REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
ودعت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار الفلسطينية، الشعب الفلسطيني، للاحتشاد الكبير خلال جمعية "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر"، والمشاركة الواسعة فيها، لتوجيه رسائل لإسرائيل، بأنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الحصار المفروض على القطاع، أو القبول بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني.
وأوردت الصحيفة العبرية أن تعزيز القوات العسكرية يعزى إلى تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، التي ترى أن مسألة المنحة القطرية لدعم قطاع غزة قد تزيد من حدة التوتر، وفي الوقت نفسه تتواصل جهود الأمم المتحدة ومصر لمنع التصعيد.
المنحة القطرية
© REUTERS / POOL
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفض "الخطوة القطرية"...إسرائيل تتخذ إجراء جديدا مع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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