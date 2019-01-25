اعتقال نساء إيرانيات في العراق

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وأضافت الهيأة أن المسافرين الأربعة، من المطلوبين إلى مديرية شرطة النجف الأشرف لوجود دعوى قضائية ضدهم.
وأكدت الهيأة في بيانها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى مركز شرطة زرباطية لعرضها أمام قاضي التحقيق في بدره، بمحافظة واسط وسط البلاد.
وتعتقل الأجهزة الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية العراقية — في الجنوب، بشكل يومي مسافرين إيرانيين الجنسية منهم من يحملون كميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة، من المواد الفتاكة والمميتة، لبيعها في داخل العراق.
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