في الذكرى الثامنة لثورة يناير.. إجراءات أمنية وهدوء بالقاهرة

القاهرة / الخليج 365



سادت حالة من الهدوء، الجمعة، شوارع القاهرة والميادين الرئيسية بالمحافظات، وسط إجراءات أمنية، في الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.



وتحل اليوم الذكرى الثامنة لانطلاق مظاهرات شعبية دعت لتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أعلن في 11 فبراير/ شباط 2011 استجابته للمطلب الشعبي.

ولم تشهد البلاد أية دعوات لافتة للتظاهر والاحتجاج أو الاحتفاء داخل البلاد لإحياء الذكرى.



وطوقت قوات الأمن مداخل محافظات القاهرة، والجيزة (غرب العاصمة)، والقليوبية (شمال)، وذلك من خلال نشر الكمائن والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على تلك المداخل، سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية.

كما شهد ميدان التحرير (أيقونة الثورة) تواجدا أمنيا عبر دوريات ثابتة وأخرى متحركة حتى ميدان عبد المنعم رياض القريب منه.



وأظهر مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، "انتشارا أمنيا لعناصر ومركبات الجيش المصري بالشوارع".



وقال المتحدث باسم الجيش، في بيان: "تزامنا مع الاحتفال بذكرى 25 يناير والاحتفال بأعياد الشرطة اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الاحتفال بكافة المحافظات".

وأضاف: "تم تكثيف إجراءات التأمين على الطرق والمحاور المرورية ودفع الدوريات المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدى لأى محاولة للخروج عن القانون".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس (شمال شرق) ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.