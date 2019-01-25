الرياض/الخليج 365
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الجمعة، توقيع اتفاقية مع إير برودكتس، العالمية الرائدة في إنتاج الغازات الصناعية؛ لإنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني.
وتوقعت شركة النفط السعودية العملاقة، في بيان، أن يبدأ تشغيل المحطة في الربع الثاني من 2019.
وبموجب الاتفاقية تقدّم إير برودكتس المعرفة التقنية والخبرة، فيما توفر أرامكو السعودية الخبرة الصناعية والمرافق وقدرات البحث والتطوير.
وتعتزم الشركتان تأسيس أسطول تجريبي من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، حيث سيتم تزويدها بالهيدروجين المضغوط عالي النقاء في المحطة الجديدة.
ونقل البيان عن كبير الإداريين التقنيين في أرامكو، أحمد الخويطر، قوله: "توفر خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلة فعالة للسيارات الكهربائية من حيث سهولة التزود بالوقود في نحو 5 دقائق مع سلاسة القيادة لمسافات طويلة".
وأضاف: "استخدام الهيدروجين المشتق من النفط الخام أو الغاز لتشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود يمثل فرصة سانحة لتوسيع استخدام النفط الخام في النقل النظيف".
ولم يشر البيان إلى تفاصيل مالية بشأن الاتفاقية أو تكاليف المشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو وإير برودكتس تتفقان على إنشاء محطة هيدروجين بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.