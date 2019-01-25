أرامكو وإير برودكتس تتفقان على إنشاء محطة هيدروجين بالسعودية

الرياض/الخليج 365



أعلنت شركة أرامكو السعودية، الجمعة، توقيع اتفاقية مع إير برودكتس، العالمية الرائدة في إنتاج الغازات الصناعية؛ لإنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني.



وتوقعت شركة النفط السعودية العملاقة، في بيان، أن يبدأ تشغيل المحطة في الربع الثاني من 2019.



وبموجب الاتفاقية تقدّم إير برودكتس المعرفة التقنية والخبرة، فيما توفر أرامكو السعودية الخبرة الصناعية والمرافق وقدرات البحث والتطوير.



وتعتزم الشركتان تأسيس أسطول تجريبي من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، حيث سيتم تزويدها بالهيدروجين المضغوط عالي النقاء في المحطة الجديدة.



ونقل البيان عن كبير الإداريين التقنيين في أرامكو، أحمد الخويطر، قوله: "توفر خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلة فعالة للسيارات الكهربائية من حيث سهولة التزود بالوقود في نحو 5 دقائق مع سلاسة القيادة لمسافات طويلة".



وأضاف: "استخدام الهيدروجين المشتق من النفط الخام أو الغاز لتشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود يمثل فرصة سانحة لتوسيع استخدام النفط الخام في النقل النظيف".

ولم يشر البيان إلى تفاصيل مالية بشأن الاتفاقية أو تكاليف المشروع.