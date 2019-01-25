صحف سعودية: بوتين وأردوغان بحثا ملء الفراغ الأمريكي

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الصحف استعرضت تفاصيل الخلافات بين المبعوث الأممي مارتن جريفيث ورئيس لجنة المراقبة الدولية الجنرال باتريك كمارت، وتوجههما إلى الرياض، في إطار تسريع اتفاق الحديدة

تصدر اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي ونظيره التركي في موسكو، عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما تناولت العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وفي افتتاحيتها تحت عنوان "تفاهم بوتين وأردوغان على إدلب وتريث على "العازلة"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن اللقاء الذي عقده الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في موسكو أمس، أسفر عن تفاهم حول "عمل مشترك" في إدلب، لكنهما تريثا في التوصل إلى طريقة لتجاوز عقدة "المنطقة العازلة".

وتجنب بوتين في مؤتمر صحفي مشترك إعلان موقف حول هذا الملف، مكتفيا بالإشارة إلى "تفهم روسي للمصالح الأمنية التركية"، في حين أكد أردوغان موقف بلاده حول ضرورة إقامة شريط بعمق 25 - 30 كيلومترا. وتحت عنوان "قمة بوتين أردوغان تبحث ملء الفراغ الأمريكي واستمرار مسار آستانة"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الرئيس الروسي

وتجنب بوتين في مؤتمر صحفي مشترك إعلان موقف حول هذا الملف، مكتفيا بالإشارة إلى "تفهم روسي للمصالح الأمنية التركية"، في حين أكد أردوغان موقف بلاده حول ضرورة إقامة شريط بعمق 25 - 30 كيلومترا. وتحت عنوان "قمة بوتين أردوغان تبحث ملء الفراغ الأمريكي واستمرار مسار آستانة"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشاد بـ"التعاون النشط" مع تركيا في المسار السوري، والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وأكد نظيره التركي رجب طيب أردوغان أهمية "التضامن" مع موسكو في دعم أمن المنطقة، وقوّم إيجابا قمم قادة البلدان الضامنة عملية آستانة. وجاءت التصريحات في بداية القمة الأولى بين الرئيسين بعد قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، وبعد نحو أربعة أشهر على اتفاق سوتشي حول إدلب والذي لم ينجز بالكامل حتى الآن، وتسعى تركيا إلى إقناع موسكو برؤيتها للمنطقة الآمنة على الحدود مع سوريا. وبالانتقال إلى الشأن اليمني، تناولت صحيفة "عكاظ" تفاصيل الخلافات بين المبعوث الأممي مارتن جريفيث ورئيس لجنة المراقبة الدولية الجنرال باتريك كمارت. ونقلت الصحيفة مصادر يمنية أن الخلافات تتمحور حول امتعاض الأول من علاقة الثاني المباشرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ومجلس الأمن الدولي، مضيفة أن جريفيث يرى أن باتريك يتعمد تجاهله، بينما يرى باتريك أن جريفيث لا يتعامل بجدية وحسم مع الحوثيين. وأشارت "الشرق الأوسط"، إلى أن المبعوث الأممي لليمن برفقة الجنرال كمارت توجها إلى الرياض، في إطار المساعي الأممية لتسريع الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة، الذي جرى التوصل إليه في مشاورات السويد. وقالت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة لـ"الشرق الأوسط" إن لقاء المسؤولين الأمميين مع ممثلي الشرعية سيتطرق إلى مسألة نقل اجتماعات الحديدة إلى خارج اليمن، بعد التهديدات والعرقلة التي شهدتها لجنة إعادة الانتشار. وسيركز جريفيث من جانبه على ملفات الحديدة، وتعز، والأسرى، خلال محادثاته مع الحكومة اليمنية. وتحت عنوان "ماهان إير ذراع الدعم الحربي الإيراني في الدول العربية"، أوضحت صحيفة "الوطن" أن قرار ألمانيا إلغاء تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الإيرانية في ألمانيا، شكل فصلا جديدا في فصول إدانة هذه الشركة المتورطة في أنشطة عسكرية تتعلق بنقل أسلحة ومقاتلين عبر الشرق الأوسط، والداعمة للطموحات المدمرة للنظام الإيراني في المنطقة. وجاءت المباركة الأمريكية والترحيب بالخطوة الألمانية لتؤكد التوافق الدولي على تورط الشركة المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2011، والتي يستغلها الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضا. محليا، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، أعلن عن استراتيجية هيئته خلال العام الميلادي الحالي والقادم، حيث كشف في مؤتمر صحفي ضخم عن مشاريع وخطط ورؤى الهيئة، هدفه أن تصبح المملكة من بين أول أربع وجهات ترفيهية في منطقة آسيا وبين أول عشرة على مستوى العالم.

وشهد المؤتمر حضورا كبيرا، ما بين الوزراء وإعلاميين وفنانين وممثلين ومهتمين بالشأن الترفيهي، في مقدمتهم وزير الإعلام ووزير وزارتي التجارة والبلديات، وأمراء منهم الأمير بدر بن عبد المحسن والوليد بن طلال، كما حضر الحفل رئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين الأستاذ خالد بن حمد المالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات mbc الوليد البراهيم.

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