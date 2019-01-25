صحف الإمارات: نتنياهو يهدد بشن «هجوم مؤلم» على غزة

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الصحف تناولت إعراب الولايات المتحدة وفرنسا عن تأييدهما "المطالب القانونية" للمتظاهرين في السودان، وقلقهما من تزايد أعداد المعتقلين والقتلى والجرحى

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، وتصدر الشأن الفلسطيني عناوين الصحف، كما استعرضت الصحف إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد. وتحت عنوان "نتنياهو يهدد غزة.. وفلسطينيون ينزعون السياج"، كشفت صحيفة "الخليج" عن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، بشن هجوم قاتل ومؤلم جدا على قطاع غزة، وذلك قبيل جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، لبحث التصعيد الأخير في القطاع،

وأوضحت الصحيفة أن عددا من الفلسطينيين ألحق أضرارا بالسياج الفاصل مع غزة ونزعوا أجزاء منه، في وقت اعتقل الاحتلال 16 فلسطينيا من مناطق مختلقة في الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش. وذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن الجيش الإسرائيلي، شن حملة اعتقالات فجر اليوم، في الضفة الغربية طالت 9 فلسطينيين. وجرت

وأوضحت الصحيفة أن عددا من الفلسطينيين ألحق أضرارا بالسياج الفاصل مع غزة ونزعوا أجزاء منه، في وقت اعتقل الاحتلال 16 فلسطينيا من مناطق مختلقة في الضفة الغربية المحتلة بعد عمليات دهم وتفتيش. وذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن الجيش الإسرائيلي، شن حملة اعتقالات فجر اليوم، في الضفة الغربية طالت 9 فلسطينيين. وجرت الاعتقالات في مدن نابلس وقلقيلية والخليل والقدس، وقامت القوات الإسرائيلية بعدة مداهمات لمنازل خلال الحملة. وبالانتقال إلى الشأن السوداني، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم"، الدعوات إلى تظاهرات في أنحاء السودان، حيث أعلن تجمع المهنيين السودانيين، وثلاثة تحالفات معارضة، عن انطلاق مسيرات احتجاجية مناهضة للحكومة في كل أنحاء البلاد اليوم الخميس، فيما دعت فرنسا السلطات السودانية، أمس، إلى وضع حد للعنف، الذي تمارسه قوات الأمن بحق المحتجين، الذين يتظاهرون ضد النظام منذ أكثر من شهر. وجاءت الدعوة لتظاهرات، اليوم، في بيان مشترك، أصدره تجمع المهنيين السودانيين، وتحالف نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض. وتحت عنوان "قلق أمريكي فرنسي من تزايد عدد المعتقلين والجرحى في السودان"، أوضحت "الخليج" أن الولايات المتحدة وفرنسا أعربا عن تأييدهما "المطالب القانونية" للمتظاهرين في السودان، وأعربتا عن قلقهما من تزايد أعداد المعتقلين والقتلى والجرحى. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو أمس، "إن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب السوداني في التجمع بشكل سلمي والمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي وبسودان أكثر سلاما". وتحت عنوان "رئيس برلمان فنزويلا يعلن نفسه رئيساً للبلاد وسط اعترافات دولية"، أفادت "الإمارات اليوم" بأن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا خوان جوايدو، أعلن نفسه قائما بأعمال الرئيس، بدلاً من نيكولاس مادورو، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعترف بشكل رسمي بإعلان خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد، وتعهد بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي، من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا. وأدى جوايدو قسماً أعلن فيه نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد، أمس، فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة، للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وأشارت "البيان"، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اعترافه بالمعارض البالغ من العمر 35 عاماً خوان غويدو رئيساً بالوكالة. وقال ترامب، في بيان: "أعترف رسمياً اليوم برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة". وأردف ترامب أن الجمعية الوطنية أعلنت الرئيس نيكولاس مادورو "غير شرعي، ومنصب الرئاسة بالتالي فارغا". وأكد الرئيس الأمريكي "لقد وقف شعب فنزويلا بشجاعة ضد مادورو ونظامه وطالب بالحرية وسيادة القانون. سأستمر في استخدام كل ثقل السلطة الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة للدفع باتجاه إعادة الديمقراطية الفنزويلية". فيما أشارت "الاتحاد"، إلى أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى "الإنصات لصوت الشعب الفنزويلي"، مطالبا بإجراء انتخابات "حرة وذات صدقية". وقالت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موجيرني، باسم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد "في 23 يناير طالب الشعب الفنزويلي بكثافة بالديمقراطية وبإتاحة تحديد مصيره بحرية. ولا يمكن تجاهل صوته".

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