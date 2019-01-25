شكرا لقرائتكم الخرطوم: تفريق مسيرة إلى القصر الجمهوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - «الحياة»، أ ف ب | منذ 8 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 01:01

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المشاركين في مسيرة حاولت الوصول إلى القصر الجمهوري في الخرطوم أمس، في وقت كثف المتظاهرون تحركهم للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً.



فيما قتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات السوداني في اشتباك مع مجموعة من الجنود في بلدة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وفقاً للشرطة أمس.

وبدأ مئات المتظاهرين أمس في التجمع في حي بري بالعاصمة، لكن شرطة مكافحة الشغب واجهتهم بالغاز المسيل للدموع، فق ما نقل شهود.

وهتف رجال ونساء نزلوا إلى شوارع الخرطوم «يا نموت زيهم يا نجيب حقهم»، في إشارة إلى قتلى التظاهرات.

وقتل أحد عناصر جهاز الاستخبارات السوداني في اشتباك مع مجموعة من الجنود في بلدة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر، وفقاً للشرطة أمس.

ووقع الاشتباك بين عناصر من جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني القوي ومجموعة من الجنود في ساعة متأخرة مساء أول من أمس، وفق بيان لمدير شرطة البحر الأحمر محمد موسى عمر.

وقال عمر إنه عند «الثامنة مساء أول من أمس حدث احتكاك بين أفراد من القوات المسلحة وأفراد من جهاز الأمن والاستخبارات، ونتيجة لذلك أصيب عدد منهم ونقلوا إلى المستشفى، وأن أحد أفراد جهاز الأمن والاستخبارات فقد حياته».

وقال عدد من أهالي بورتسودان إن الاشتباكات كانت قريبة من الساحل، ما أجبر المقاهي والمطاعم المجاورة على إغلاق أبوابها.

وأكد عمر في البيان أنه «تم احتواء الموقف بواسطة قيادة الطرفين، والأوضاع الأمنية في الولاية عادت إلى وضع مستقر».

وينفّذ جهاز الاستخبارات إجراءات قمعية واسعة ضد التظاهرات المناهضة للحكومة التي تهز السودان منذ أكثر من شهر. وخرجت تظاهرات في بورتسودان أيضاً.

ودعا اتحاد المهنيين السودانيين، الذي يضم عدداً من النقابات التي تمثل أطباء ومعلمين ومهندسين، إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في أم درمان، فيما وردت أنباء عن تظاهرات في ولاية الجزيرة وبلدة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر وفي إحدى قرى ولاية الشمالية وفي ولاية القضارف، وفق شهود.

وقال شهود عيان إن العديد من القرى على طول الطريق السريع الذي يربط الخرطوم بمدينة مدني (وسط) شهدت احتجاجات في الشارع.

ونزل المئات إلى شوارع حي بري في العاصمة، الذي يشهد احتجاجات شبه يومية، وهم يهتفون «حرية، حرية» و«ثورة ثورة».

وقطعت مجموعة من المتظاهرين جميع الطرق المؤدية إلى الحي بجذوع الأشجار والأنابيب الحديد والأحجار الكبيرة والإطارات المشتعلة، وفق شهود. كما تصاعد الدخان الأسود الكثيف في سماء بُري.

وقال أحد المتظاهرين من دون الكشف عن اسمه لأسباب أمنية: «اليوم الشرطة خففت من استخدام القوة، لكن حتى لو استخدمت المزيد من القوة لا نبالي». وأضاف: «سنحقق هدفنا الإطاحة بالنظام».

وجرت محاولات عدة سابقة للقيام بمسيرة إلى القصر الجمهوري فرقتها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع.

وطلب العديد من الشركات والمتاجر في الخرطوم من موظفيها المغادرة قبل بدء التظاهرات، فيما التحق عدد قليل من التلاميذ بمدارسهم.

وخرجت أول تظاهرة في عطبرة في شمال شرقي السودان في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب رفع أسعار الخبز، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى الخرطوم ومدن رئيسية أخرى، فيما صبّ المتظاهرون غضبهم على الحكومة.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية يؤججها نقص حاد في العملات الأجنبية وانكماش متصاعد أدى إلى مضاعفة أسعار الغذاء والدواء.

واتهم البشير وغيره من المسؤولين السودانيين واشنطن بأنها السبب في مشكلات البلاد الاقتصادية.

وفرضت واشنطن حظراً تجارياً على الخرطوم في 1997 لم يتم رفعه إلا في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. وفرضت قيوداً على السودان في مجال التجارة الدولية والتعاملات المالية.

ودعت واشنطن أول من أمس إلى إجراء تحقيق في مقتل متظاهرين، محذّرة الخرطوم من أن الإفراط في استخدام القوة وترهيب الصحافيين والنشطاء يمكن أن يزعزع العلاقات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت بالادينو في بيان: «إن قيام علاقة جديدة أكثر إيجابية بين الولايات المتحدة والسودان يتطلب إصلاحاً سياسياً ذا مغزى، وتسجيل تقدم واضح ومستمر في مجال احترام حقوق الإنسان».