شكرا لقرائتكم الرئيس اليمني: الحوثيون لم يطبقوا الاتفاق حول الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض، الحديدة - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 00:52

اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الميليشيات الحوثية بعدم تطبيق الاتفاق في الحديدة.



وأكد هادي خلال لقائه المبعوث الأممي إلى بلاده مارتن غريفيث ورئيس لجنة رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحُديدة الجنرال باتريك كمارت، في الرياض أمس، «التزام الحكومة الشرعية باتفاق السويد».

ودعا إلى «الإسراع في تنفيذ بنوده (الاتفاق)، ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار (...) والانسحاب من الحديدة ومينائها، والوفاء بتعهدات ملف (اتفاق تبادل) الأسرى والمعتقلين».

وطالب هادي «بوضع النقاط على الحروف، وإحاطة المجتمع الدولي (..) ومن يضع العراقيل أمام خطوات السلام وفرص نجاحها»، متهماً المتمردين بـ«مماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد».

في غضون ذلك، طالبت أحزاب سياسية يمنية الأمم المتحدة بأداء «أكثر وضوحاً وصرامة» ضد الميليشيات الحوثية، وذلك خلال لقاء جمعهم مع غريفيث في الرياض.

وما زال باتريك كمارت، في منصبه، لكنّ الأمم المتحدة تبحث عن خليفة له، بحسب ما عُلِم الأربعاء من مصادر ديبلوماسية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أحد المصادر: «سيرحل في نهاية الأمر. هو في منصبه إلى حين العثور على خلف له»، موضحاً أنّ مشاورات بدأت بهذا الشأن.

ومنذ وصوله إلى اليمن في 23 كانون الأول (ديسمبر)، واجه كامرت صعوبات مع الميليشيات الحوثية التي تسيطر على مدينة الحديدة. واتهمه بعضهم بأن لديه أجندة خاصة، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.

وتعرض موكبه في 17 كانون الثاني (يناير) لإطلاق نار لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع الحكومة اليمنية. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

إلى ذلك، أكد سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تنتهك بشكل متكرر اتفاق السويد، الذي وقّع بين الأطراف اليمنية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه بالكامل لتحقيق السلام المستدام في اليمن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في «تويتر»، أمس، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة ملتزم بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، مضيفاً: «لكن الميليشيات الحوثية عازمة على دعم بؤس ومعاناة الشعب اليمني الشقيق».

وزاد بالقول: «ميليشيات الحوثي لم تكتفِ برفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لكنها قامت بعددٍ من الممارسات العدائية التي تؤكد رفضها السلام». وأردف: «واصلوا هجومهم المسلح، بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار، وقصف الأحياء السكنية وإطلاق صاروخ باليستي نحو أراضي المملكة».

وطالب الأمير خالد بن سلمان الأمم المتحدة بأن تسمي الطرف الذي أخفق في التمسك بتدابير بناء الثقة الأساسية المفضية إلى اتفاق ستوكهولم.

وأضاف: «عليها أن تحدد بوضوح من هو المسؤول عن الهجوم على المركبة المدرعة التي كانت تحمل كبير مراقبي الأمم باتريك كاميرت».

وتابع: «نحن نتعامل مع ميليشيات غير شرعية لا تهتم بالسلام أو مصير ملايين اليمنيين، ويجب أن يواجه الحوثيون ضغوطاً دولية متزايدة من أجل إلزامهم بعدم التنصل من تنفيذ الاتفاق».

في شأن آخر، شهدت مدينة الحديدة اندلاع حريق هائل أمس، في مطاحن البحر الأحمر جراء سقوط قذائف أطلقتها الميليشيات على المنشأة الاقتصادية.

وأوضح مصدر في المقاومة اليمنية، أن حريقاً هائلاً اندلع في صوامع مطاحن البحر الأحمر بسبب قذائف «هاون» أطلقتها الميليشيات المتمركزة في محيط معسكر الدفاع الساحلي شرق المدينة.

وأشار وزير الإعلام اليمني معمر الارياني إلى أن القذائف الحوثية أدت إلى نشوب حريق كبير في إحدى الصوامع التي تحتوي على كميات كبيرة من مادة القمح تكفي 3 ملايين شخص ولمدة ثلاثة أشهر.

ودان التصعيد الخطير من قبل الحوثيين، قائلاً: «ذلك يؤكد انقلاب الحوثيين الكامل على اتفاق السويد ومخرجاته، ومضيها في تحدي الإرادة الدولية، وجرّ الأوضاع نحو التصعيد دون اكتراث للمعاناة الإنسانية».

ولفت إلى أن استهداف الميليشيات مطاحن البحر الأحمر يهدف لمنع زيارة كانت مقررة اليوم (الجمعة) لهيئة الأمم المتحدة للموقع، وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي بعد تعنت وفدهم في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.