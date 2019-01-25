شكرا لقرائتكم «حلقات نقاش» أميركية – «طالبانية» وكابول تشكو إقصاءها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب، رويترز – | منذ 8 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 22:47

مدّدت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» محادثات، تتطرّق الى وضع آلية لوقف النار وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.



وقال الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد: «محادثاتنا تتواصل. سنعطي تفاصيل عندما نتوصّل إلى اتفاق».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر من الحركة في باكستان قوله: «المحادثات تتواصل، وعُقد عدد كبير من حلقات النقاش. الطرفان يناقشان جوانب انسحاب القوات الأميركية».

وأكد ناطق باسم الخارجية الباكستانية ان المحادثات تواصلت في الدوحة، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن قياديَين قي «طالبان» إن المحادثات التي يعقدها الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد مع ممثلين من الحركة، كانت مقررة ليومين، واعتبرا أن تمديدها غير المتوقع مؤشر إيجابي.

وذكر أحدهما أن المحادثات ركّزت في أول يومين على «خريطة طريق» لانسحاب القوات الأجنبية وضمان عدم استخدام أفغانستان لتنفيذ أعمال معادية للولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف أن اللقاءات تتطرّق أيضاً الى «آلية وقف النار وسبل الدخول في حوار أفغاني داخلي».

وأسِف رئيس الحكومة الافغانية عبدالله عبدالله لإصرار «طالبان» على استبعاد التفاوض مع السلطات الافغانية، مشدداً على ان «عملية السلام لا يمكن ان تتم بالوكالة».

لكن سيد إحسان طاهري، الناطق باسم المجلس الأعلى للسلام، وهو هيئة تشرف على جهود السلام لكنها لا تمثل الحكومة الأفغانية، أبدى تفاؤلاً بقوله: «عندما تستغرق المحادثات وقتاً طويلاً، يعني ذلك أن النقاش في مرحلة حساسة ومهمة وأن المشاركين يقتربون من نتيجة إيجابية. آمل بأن يمهّد هذا الاجتماع طريقاً إلى حوار أفغاني داخلي».