شكرا لقرائتكم كيم «يثق بإيجابية» ترامب ويستعدّ لقمة ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول - أ ف ب، رويترز - | منذ 8 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 22:31

أعرب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن «ارتياح كبير» بعد تلقيه رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل قمة ثانية تجمعهما الشهر المقبل.



وتسلّم كيم الرسالة من نائبه كيم يونغ شول الذي التقى ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وسلّمه حينها رسالة من الزعيم الكوري الشمالي. جاء ذلك فيما تسعى واشنطن وبيونغيانغ للتوصل إلى اتفاق حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن المفاوضات متعثّرة عند تفسير كلّ منهما لعبارة «نزع السلاح النووي».

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية صورة لكيم الثالث حاملاً كما يبدو رسالة ترامب، مع ابتسامة كبيرة تعلو وجهه والى جانبه نائبه. وافادت بأن كيم أبدى «ارتياحاً كبيراً» بعد تلقّيه «رسالة شخصية عظيمة» من الرئيس الأميركي وإفادة بنتائج المفاوضات التي أجراها كيم يونغ شول في واشنطن.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: «سنثق بطريقة التفكير الإيجابية للرئيس ترامب وسننتظر بصبر وبحسن نية، وسنتقدّم مع الولايات المتحدة خطوة خطوة تحو الهدف الذي يجب أن يحققه البلدان». وتابعت أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بالتحضير للقمة الثانية مع الرئيس الأميركي.

وكان ترامب أعلن السبت تحديد مكان القمة المقبلة، علماً ان مصدراً في الحكومة الفيتنامية ذكر أن «التحضيرات اللوجستية» قائمة لاستضافة اللقاء الذي سيُعقد على الأرجح في العاصمة هانوي أو في مدينة دانانغ الساحلية.

وعقد كيم وترامب قمة أولى في سنغافورة في حزيران (يونيو) 2018، وقّعا خلالها وثيقة اقتصرت على العموميات، تعهّد فيها كيم بالعمل لـ «نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».

وتطالب بيونغيانغ برفع العقوبات المفروضة عليها، كما ترفض دعوات الى نزع «أحادي» للسلاح النووي، فيما تشترط الولايات المتحدة تخلّي كوريا الشمالية عن ترسانتها الذرية لرفع العقوبات.