شكرا لقرائتكم مصر تسدد 8.5 بليون دولار للسعودية والإمارات والكويت العام الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 00:48

كشفت بيانات المصرف المركزي المصري أن القاهرة ستسدد ديوناً بأكثر من 8.5 بليون دولار للسعودية والكويت والإمارات خلال عام 2019.



وأشار «المصرف المصري» إلى أن هذه الديون للبلدان الثلاثة تمثل 57 في المئة من قيمة الديون الخارجية المخطط تسديدها خلال العام الحالي.

وكشف تقرير للمصرف أن مصر ستسدد ديوناً بمبلغ 14.737 بليون دولار خلال العام الحالي، موضحاً أنه سيدفع مبلغ 6.129 بليون دولار في النصف الأول من 2019، و8.608 بليون دولار في النصف الثاني من العام ذاته.

في شأن آخر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن العام الحالي سيشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل في منطقة البحر الأحمر.

وأشار الملا في بيان صحافي أمس، إلى أن النشاط البترولي لم يكن ممكناً من قبل بالبحر الأحمر، «وأن بدء النشاط هناك جاء نتاجاً لاتفاقية ترسيم الحدود» البحرية مع السعودية، والتي فتحت آفاقاً جديدة للعمل البترولي بهذه المنطقة» التي وصفها بـ«البكر».

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجّه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما في هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة المقبلة، «إذ تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي، وإعداد حزم البيانات، وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة، فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة».