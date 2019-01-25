شكرا لقرائتكم المغرب يوقف فرنسياً مطلوباً في قضية «تمويل إرهاب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرباط - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 25 يناير 2019 / 00:37

أوقفت السلطات المغربية مواطناً فرنسياً من أصل جزائري في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، اصدرت السلطات الفرنسية مذكرة بحث دولية بحقه بتهمة «تمويل الإرهاب»، وفق بيان للإدارة العامة للأمن الوطني أول من امس.



وأوضح البيان الذي نشرته «وكالة الأنباء المغربية» إن عناصر الأمن في المطار تمكنوا من «توقيف مواطن فرنسي من أصل جزائري، يبلغ من العمر 36 سنة، وكان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية من أجل تمويل الإرهاب وتكوين عصابة إجرامية والإشادة بأعمال إرهابية».

وأورد البيان أن المشتبه به الذي كان قادماً من الجزائر أوقف، بعدما أوضحت عملية التدقيق في المطار أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية منذ 22 نيسان (أبريل) 2016. وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن وقائع هذه القضية تعود إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في إطار تحريات للشرطة القضائية في مدينة نيم (حنوب شرقي فرنسا)، «أظهرت وجود تحويلات مالية لأشخاص مرتبطين بالإرهاب»، وأسفرت عن «حجز أعلام لتنظيم داعش». وأشار البيان إلى أن المشتبه به وضع رهن التوقيف الاحتياطي، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني أبلغت السلطات الأمنية الفرنسية بتوقيفه.