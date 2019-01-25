شكرا لقرائتكم المشنوق ينتقد الحملات ضد اللواء عثمان و"الداخلية" تعلن جهوز القوائم الانتخابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 23:08

غرّد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على حسابه على "تويتر" قائلا: "اللواء عماد عثمان (المدير العام لقوى الأمن الداخلي) فوقَ أيّ شبهة، وتحتَ سقفِ القانون، ومن ينتظر يرَ".



وأضاف: "سيبقى هو عماد قوى الأمن الداخلي، وروح هذه المؤسّسة، وقلبها القويّ. لهُ التحية، ولمنصبه كلّ الإحترام، وللمؤسسة كلّ الدعم في وجه الحملات من أيّ جهة أتت".

انتخابيا، أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان ان "سندا الى المادتين 33 و34 من قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، تعلن المديرية العامة للاحوال الشخصية عن جهوز القوائم الانتخابية الاولية وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها ضمن المهلة الممتدة بين الاول من شباط(فبراير) والعاشر من آذار(مارس) 2019، وذلك على الرابط الالكتروني التالي: https://www.dgcs.gov.lb/arabic/electoral-lists

كما يمكن للناخبين المقيمين ولكل ذي مصلحة، التقدم من لجنة القيد في القضاء بطلب تصحيح أي خلل في القيود الواردة في تلك القوائم، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الاول من شباط والاول من آذار 2019.

أما بالنسبة الى الناخبين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية، فيمكنهم التقدم بطلبات التصحيح الى السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج".