شكرا لقرائتكم تيننتي: "يونيفيل" تحتج بشدة على انتهاكات إسرائيل اليومية للبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 25 يناير 2019 - اخر تحديث في 24 يناير 2019 / 23:07

أكد الناطق الرسمي بإسم "يونيفيل" أندريا تيننتي لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية، ان قوات الطوارىء الدولية "تحتج بشدة على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية للمجال الجوي اللبناني". وقال: "إن تحليق الطائرات الإسرائيلية واستخدام المجال الجوي اللبناني يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وهذه الانتهاكات تخالف أهدافنا وجهودنا لتخفيف حدة التوتر وإقامة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان".



وأشار الى أن "يونيفيل تحتج على جميع هذه الانتهاكات وترفع تقارير عنها الى مجلس الأمن الدولي من خلال إدارة عمليات حفظ السلام"، لافتا الى أن "رئيس بعثة يونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريش)، دعوا إسرائيل مرارا وتكرارا الى وقف هذه الطلعات الجوية".

خرق جدار الصوت

وفي هذا الاطار افادت "الوكالة الوطنية" ان اجواء قرى القطاع الغربي واجواء قرى وبلدات صور شهدت اليوم تحليقا للطائرات الحربية الاسرائيلية التي خرقت جدار الصوت على دفعتين متتاليتين.