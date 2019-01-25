محكمة تغرم مواطنين بريطانيين بعد ادعاء كاذب في مصر

دبي - بواسطة محمد فارس © facebook المواطنين البريطانيينمحكمة تغرم مواطنين بريطانيين بعد ادعاء كاذب في مصر



قضت محكمة بريطانية بتغريم زوجين 7500 جنيه إسترليني لصالح شركة سياحية، بعد ثبوت كذبهما بتعرضهما للتسمم في شرم الشيخ، حسبما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الزوجين اللذين تقدما بشكوى ضد الفندق المصري غرما بمبلغ 7500 جنيه إسترليني كفاتورة قانونية، بعد ظهور تعليق للأم على رحلتها لمصر قائلة إنهما قضيا وقتا مدهشا في شرم الشيخ.

ودفع الزوجان 7500 جنيه إسترليني بعد أن قدما شكوى ضد شركة سياحية مصرية بأنهما تعرضا للتسمم، لكن أمرهما افتضح بعد تعليق تركاه عن انطباعهما عن رحلتهما إلى شرم الشيخ، وجاء تعليقهما بأن التجربة كانت مذهلة.

وكان الزوجان البريطانيان: تانيا توسون وزوجها كيران، البالغ من العمر 36 عامًا، قد قدما في رحلة سياحية إلى مصر، وبعد إقامتهما في فندق في شرم الشيخ، ادعيا أنهما تعرضا للتسمم الغذائي أثناء إقامتهما.

المصدر: ديلي ميل