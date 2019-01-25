“جدول فعاليات دبي” يتضمّن أبرز الأحداث التي لا تفوّت خلال الربع الأول من 2019

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

تواصل دبي مفاجأة الزوار والمقيمين بمختلف الفعاليات المميزة والتجارب المحلية الرائعة التي تنظّمها. فقد شهد عام 2018 عدداً من الإضافات الجديدة إلى قائمة الفعاليات المقامة في المدينة والتي ستستمر على نطاق أوسع خلال العام الجديد.

وفي ما يلي أفضل الفعاليات التي تم إدراجها في جدول فعاليات دبي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 ، والتي تتنوع بين الترفيه والرياضة:

الترفيه:

?”عطيل” في دبي أوبرا: ستكون مسرحية “عطيل” العمل المسرحي الأول من مسرحيات شكسبير الذي يُعرض على مسرح دبي أوبرا في العام 2019. وبعد عرضها في لندن وحصولها على الكثير من الإشادة خلال جولتها العالمية، سيقدّم “ريتشارد توايمان” مسرحية “عطيل” النابضة بالحياة في دبي على مدار ثلاثة أيام.

التاريخ المكان: من 30 يناير حتى 2 فبراير 2019، في دبي أوبرا

أسعار التذاكر: تبدأ الأسعار من 150 درهماً

ريد فيست دبي: استعدوا ليومين من الموسيقى الرائعة، حيث سيحيي مجموعة من ألمع النجوم الدورة السادسة لمهرجان “ريد فيست دبي”. يستضيف المهرجان كلا من “فيرجن راديو” ومسرح مدينة دبي للإعلام، وهو يُعدّ المهرجان الموسيقي الأكبر في دبي. وسيشارك في “ريد فيست دبي” أبرز مشاهير البوب والروك والموسيقى الإلكترونية في مكانٍ واحد في الهواء الطلق. ومن ضمن الأسماء المشاركة لهذا العالم “ماكلمور”، و”كاميلا كابيلو” وجاكس جونز″، ودي جي “سنيك” و”جي-إيزي”. ويتخلّل الفعالية أيضاً مجموعة من أكشاك الطعام والنشاطات التفاعلية والترفيهية المتنوعة.

التاريخ/ المكان: 14 و 15 فبراير 2019 على مسرح مدينة دبي للإعلام

أسعار التذاكر: 395-995 درهماً

مهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز في فبراير 2019 :تعود الدورة الـ17 للمهرجان الذي سيُقام على مدار ثلاثة أيام يتخللها حفلات لفناني الجاز والبلوز المحليين والعالميين على مسرح مدينة دبي للإعلام. وقد برزت في دورة العام الماضي من المهرجان ثلاث حفلات مميزة لـ”دوران دوران”، و”جون ليجند”، و”ريكي مارتن”. أما هذا العام سيشارك سنو باترول، وآر آند بي كوين اليكيا كيز، وفرقة الجاز البريطانية Jamiroquai.

التاريخ/المكان: 20 – 22 فبراير 2019، على مسرح مدينة دبي للإعلام

أسعار التذاكر: 350 – 750 درهماً

مهرجان دبي للمأكولات: يعتبر هذا المهرجان من أنجح وأكثر المهرجانات المحببة لدى المقيمين في دبي بحيث يتسنّى للزوار اكتشاف المطابخ العالمية وأشهى الأطباق لدى الشعوب المختلفة. وليس هناك مدينة في العالم أفضل من دبي لإقامة هذا المهرجان المميّز كونها تحتضنن أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها. ويمتد مهرجان دبي للمأكولات على مدار عدة أيام في مختلف أنحاء دبي، بحيث تتنوّع فعالياته، مع تقديم العديد من المطاعم لعروض ترويجية رائعة، كما يمكن حضور ورش عمل لتعلّم الطبخ مع أمهر الطهاة العالميين وغيرها الكثير من الأنشطة المرحة والممتعة في آنٍ واحد.

التاريخ/المكان: من 21 فبرايرحتى 9 مارس 2019في جميع أرجاء المدينة

أسعار التذاكر: تطبق في فعاليات مختارة فقط

معرض دبي العالمي للقوارب: يعود معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية البحرية المميزة، بدورته الـ27 إلى دبي. وتستعرض هذه الفعالية العالمية أرقى اليخوت الفاخرة وقوارب الترفيه من جميع أنحاء العالم. ويُعدّ معرض دبي العالمي للقوارب فرصة للعارضين والزوار على حدّ سواء للاجتماع في مكان واحد، وللاطلاع على أحدث تقنيات وتصاميم اليخوت.

التاريخ/المكان: من 26 فبراير حتى 2 مارس 2019 على قناة دبي المائية، جميرا

أسعار التذاكر: 65 درهماً صالحة ليوم واحد فقط

العرض الحي “ثريلر لايف” في دبي أوبرا: يقدّم عرض “ثريلر لايف” القادم مباشرةً من وست أند في لندن أرشيف الفنان مايكل جاكسون الممتد على 45 سنة والذي يتضمن موسيقى السول والديسكو والبوب والروك. قدّمت “ثريلر لايف” أكثر من 4000 عرض على مدار عشر سنوات، ويصل هذا العمل الفني إلى دبي أوبرا ليحتفي بالمسيرة الفنية لأحد أشهر الفنانين في العالم.

سيستمتع الجمهور بأروع الأجواء الموسيقية مع قائمة أشهر أغاني مايكل جاكسون من فترة الثمانينات والتسعينات. شاهدوا الحركات الراقصة المبتكرة على وقع موسيقى الفنان الجماهيري المحبوب مايكل جاكسون، الذي سيتذكره الجميع من خلال مشاهدة هذا العرض الذي يستعرض أعماله ورقصاته الشهيرة.

التاريخ/ المكان: من 26 مارس حتى 30 مارس 2019 في دبي أوبرا

أسعار التذاكر: 275-650 درهماً

الفعاليات الرياضية

أوميغا دبي ديزرت كلاسيك:تُعد “أوميغا دبي ديزرت كلاسيك” البطولة الرائدة في الشرق الأوسط، حيث يشارك فيها أبرز لاعبي الغولف حول العالم. ويشارك في البطولة هذا العام بدورتها الـ30 أبرز الرياضيين الموهوبين في هذه الرياضة. وينضم إلى اللاعب برايسون دوشامبو الخامس على مستوى العالم أبطال كأس “رايدر كاب” الأوروبي وهم تومي فليتوود، وسرجيو غارسيا، وإيان بولتر الذين سيتنافسون للحصول على كأس “الدلة” الشهير Dallah trophy، فيما سيعود بطل عام 2018 هاوتونغ للدفاع عن لقبه.

التاريخ/المكان: من 24 يناير حتى 27 يناير 2019 في نادي الإمارات للغولف

أسعار التذاكر: 75 درهماً يومياً أو 250 درهماً لكامل الموسم

مهرجان إكس يوغا: يعود مهرجان إكس يوغا، الذي يقدّم العديد من حصص اليوغا وغيرها من النشاطات على مدار يومين في دبي وذلك في شاطئ كايت بيتش. يُقام إكس يوغا للعام الثالث ويدعو كافة عشاق اليوغا من كافة القدرات والأعمار للمشاركة في حصص التأمل من الشروق إلى الغروب تحت إشراف مختصين في هذا المجال.

التاريخ/المكان: 1 – 2 فبراير 2019، على شاطئ كايت بيتش

أسعار التذاكر: مجاناً

بطولة سوق دبي الحرة للتنس في عام 2019: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعود بطولة سوق دبي الحرة للتنس في عام 2019، وسيشارك في هذه الفعالية الرياضية المميزة مجموعة من اللاعبين العالميين. تُعد هذه البطولة من أبرز بطولات رابطة محترفي التنس، ورابطة محترفات كرة المضرب والتي يشارك فيها أبرز اللاعبين مثل رافاييل نادال، ونوفاك دجوكوفيك، وفينوس وليامز. تستمر هذه البطولة على مدار يومين تشهد خلالها منافسة شرسة بين أبرز لاعبي التنس على الملعب، ومجموعة من النشاطات الترفيهية للجماهير. وسيعود روجيه فيديرير الفائز باللقب سبع مرات في دبي، وسكوت أندي موراي إلى بطولة عام 2019، بينما تتصدّر سيمونا هاليب لائحة تسعة من أفضل 10 لاعبات في العالم.

التاريخ/المكان: من 17 فبراير حتى 2 مارس 2019، في استاد سوق دبي الحرة للتنس

أسعار التذاكر: تبدأ من 55 درهماً

كأس دبي العالمي: يُقام كأس دبي العالمي، سباق الخيول السنوي في دبي، على مضمار ميدان. وقد انطلقت هذه الفعالية عام 1996 من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. فيما يقدم كأس دبي العالمي منصة عالمية تتنافس فيها أفضل الخيول في العالم، وقد أثبت نفسه كواحدٍ من أهم سباقات الخيول حول العالم. علما بأن طيران الإمارات ترعى المجموعة الأولى من كأس دبي العالمي.

التاريخ/المكان: 30 مارس 2019، على مضمار ميدان

أسعار التذاكر: الدخول مجاناً إلى منطقة الدخول العام، أسعار التذاكر تبدأ من 40 درهماً