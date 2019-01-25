توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر مناطق بالمملكة، بسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة، تتسبب في تأثر الرؤية الأفقية.
وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير لها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، إن الرؤية الأفقية في مناطق: "الرياض، الشرقية، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة"؛ تتأثر بالعوالق الترابية والأتربة المثارة.
وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك توقعات تكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.
ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى متر ين، والموج من متوسط إلى مائج.
أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاعًا للموج من متر إلى مترين، والموج من متوسط مائج.
وكانت الهيئة قد أشارت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن هناك تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من السبت المقبل 2019/01/26، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت الهيئة أن هذه التقلبات تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر سحب رعدية وعوالق ترابية على 7 مناطق بالمملكة.. الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.