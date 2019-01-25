دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سحب رعدية وعوالق ترابية على 7 مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر مناطق بالمملكة، بسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة، تتسبب في تأثر الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير لها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، إن الرؤية الأفقية في مناطق: "الرياض، الشرقية، القصيم، تبوك، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة"؛ تتأثر بالعوالق الترابية والأتربة المثارة.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك توقعات تكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى متر ين، والموج من متوسط إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاعًا للموج من متر إلى مترين، والموج من متوسط مائج.

وكانت الهيئة قد أشارت، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن هناك تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من السبت المقبل 2019/01/26، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الهيئة أن هذه التقلبات تتسم بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار وهطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.