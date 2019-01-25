شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تنتقد موقف المبعوث الأممى إزاء عرقلة الحوثيين تنفيذ اتفاق السويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الرئاسة اليمنية، موقف مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث إزاء عرقلة ميليشيات الحوثى تنفيذ اتفاق "السويد" بشأن محافظة الحديدة.
وقال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عبدالله العليمى فى تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم الجمعة، إنه منذ اتفاق ستوكهولم، ومازالت الأمور كما لو أنها فى يومها الأول.
وأضاف العليمى أن التراخى فى تنفيذ الاتفاق وغياب الوضوح فى تسمية المُعرقلين يشجع هذه الاستفزازات ويدفع الأمور إلى الفشل، لافتا إلى أن ما تقوم به الميليشيات من أعمال تصعيدية لا تشير إلى وجود أى نوايا للسلام.
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